بأقل الاسعار خدلك مكتب بالعاصمة الادارية وبدون مقدم

(للبيع)
|خدلك مكتب بالعاصمة الادارية الجديدة بأقل الاسعار واستمتع بالخدمات اللي جمب مكتبك من محلات تجارية ومطاعم وكافيهات ومحلك امام وزارة المالية مباشرة وامام اكبر شبكة مواصلات تضم مترو الانفاق وترام داخلي للحي المالي والحي الوزاري ومساحة مكتبك 65م تشطيب كامل بالتكييفات وبدون مقدم وبدون فوائد وبالتقسيط المريح يلا اتصل حالا علي 01279848994 وامتلك في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|189,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/3/2020
|رقم الإعلان:
|2054816
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