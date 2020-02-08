بأطلالة علي لاند سكيب امتلك مكتبك بالعاصمة

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: بأطلالة علي لاند سكيب امتلك مكتبك بالعاصمة - في القاهرة مصر

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مكتبك بالعاصمة الادارية الجديدة بأطلالة رائعة علي اللاند سكيب بمول sixty ومساحة مكتبك 41م تشطيب كامل بالتكييفات وبدون مقدم وبدون فوائد وبالتقسيط المريح ويقع امام وزارة المالية مباشرة وبجانب مقرات البنوك الرئيسية وامام اكبر شبكة مواصلات بها ترام داخلي للعاصمة ومترو الانفاق كلمنا حالا علي 01279848994 واعرف باقي التفاصيل
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 119,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 11/2/2020
رقم الإعلان: 2052376
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