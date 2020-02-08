بأطلالة علي لاند سكيب امتلك مكتبك بالعاصمة

(للبيع)
|مكتبك بالعاصمة الادارية الجديدة بأطلالة رائعة علي اللاند سكيب بمول sixty ومساحة مكتبك 41م تشطيب كامل بالتكييفات وبدون مقدم وبدون فوائد وبالتقسيط المريح ويقع امام وزارة المالية مباشرة وبجانب مقرات البنوك الرئيسية وامام اكبر شبكة مواصلات بها ترام داخلي للعاصمة ومترو الانفاق كلمنا حالا علي 01279848994 واعرف باقي التفاصيل
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|119,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052376
189,000 جنيه
360,000 جنيه
440,000 جنيه
2,700,000 جنيه
58,000 جنيه
360,000 جنيه
195,000 جنيه
174,000 جنيه
1,800,000 جنيه
690,000 جنيه
2,700,000 جنيه
225,000 جنيه
400,000 جنيه
2,700,000 جنيه
460,000 جنيه