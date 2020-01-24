بأسعار مميزةعازل للمباني والاسطح

(للبيع)
|أفضل عازل لعزل المباني والاسطح والمستودعات والشينكو عزل مائي عزل حراري عزل الفوم لجميع المباني القديمة والجديدة فوائد العزل الحراري والعزل المائي 1- يحمي الاسطح من التشققات وتسريب المياه وتآكل المباني 2-يحمي من الرطوبة 3-العزل الحراري يحفظ حرارة المنزل وتوفير الطاقة الكهربائية 4- منع حرارة الشمس بالدخول داخل المنزل أعمالنا للمقاولات تقدم لكم ضمان عشر ستوات معتمدة من شركة الكهرباء التواصل والاستفسارات 0594874169 0552285699
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ali
|التليفون:
|0552285699 _ 0538736104
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- ينبع
المدينة المنورة - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|24/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050268
96 ريال
1 ريال
1 ريال
2 ريال
1,400,000 جنيه
اتصل
اتصل
500 ريال
6 ريال
3 ريال
اتصل
4 ريال
اتصل
3 ريال
6 ريال