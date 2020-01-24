بأسعار مميزةعازل للمباني والاسطح

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السعودية (المدينة المنورة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
أفضل عازل لعزل المباني والاسطح والمستودعات والشينكو عزل مائي عزل حراري عزل الفوم لجميع المباني القديمة والجديدة فوائد العزل الحراري والعزل المائي 1- يحمي الاسطح من التشققات وتسريب المياه وتآكل المباني 2-يحمي من الرطوبة 3-العزل الحراري يحفظ حرارة المنزل وتوفير الطاقة الكهربائية 4- منع حرارة الشمس بالدخول داخل المنزل أعمالنا للمقاولات تقدم لكم ضمان عشر ستوات معتمدة من شركة الكهرباء التواصل والاستفسارات 0594874169 0552285699
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ali
التليفون: 0552285699 _ 0538736104

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - ينبع
المدينة المنورة -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 24/1/2020
رقم الإعلان: 2050268
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: اكريليك مقصوص هدايا تغريسات مباخر

اكريليك مقصوص هدايا تغريسات مباخر

(للشراء (مطلوب))

الواح اكريليك متوفره بعدة الوان ومقاسات صغيره او كبيره مناسبة لقص الليزر وعمل الهدايا والمباخر والمي.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

96 ريال

24/1/2020
صورة الاعلان: امتلك الان براد أنجليزي نظيف وبأقل سعر للتكلفة بالسعودية

امتلك الان براد أنجليزي نظيف وبأقل سعر للتكلفة بالسعودية

(للبيع)

امتلك الان براد أنجليزي نظيف وبأقل سعر للتكلفة بالسعودية برادة لامبيريت مع مبرد كارير maxima . مودي.
القسم: 

1 ريال

24/1/2020
صورة الاعلان: للبيع بسعر ممتاز برادة باكتون استعمال نظيف . موديل 2005

للبيع بسعر ممتاز برادة باكتون استعمال نظيف . موديل 2005

(للبيع)

للبيع بسعر ممتاز برادة باكتون استعمال نظيف . موديل 2005 مع مبرد كارير فيكتور رقم العرض هو 110051 مو.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

1 ريال

24/1/2020
صورة الاعلان: ميزان باركود الكتروني

ميزان باركود الكتروني

(للبيع)

ميزان باركود الكتروني بأسعار تنافسيه يتميز بكتابة اسم الصنف والسعر والوزن وتاريخ البيع على البون سهل.
العنوان:

القصيم - السعودية

2 ريال

24/1/2020
صورة الاعلان: فيلا للبيع بحدائق الاهرام

فيلا للبيع بحدائق الاهرام

(للبيع)

فيلا دوبلكس بالدور رقم 1 مساحتها 345 متر تحت التشطيب مطلوب نهائى 1400000 تم دفع 1005000 والباقى 3950.
القسم: 

1,400,000 جنيه

24/1/2020
صورة الاعلان: عزل فوم عزل حراري عزل مائي

عزل فوم عزل حراري عزل مائي

(للبيع)

عزل المباني والاسطح والمستودعات والشينكو عزل مائي عزل حراري عزل الفوم لجميع المباني القديمة والجديدة.
العنوان:

مكة - السعودية
القسم: 

اتصل

24/1/2020
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صورة الاعلان: معلم متميز متابعة وتاسيس شرق الرياض

معلم متميز متابعة وتاسيس شرق الرياض

(طلب عمل)

مشرف تربوي . معلم متميز. شرق الرياض. العمر 49 خبرة 28 عام بالمنهج السعودى والمصرى .لمتابعة .
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

22/1/2020
صورة الاعلان: تصميم ديكور واجهات فلل 3D MAX مناظير خارجية-عمائر

تصميم ديكور واجهات فلل 3D MAX مناظير خارجية-عمائر

(طلب عمل)

يسرنا ان نقدم لكم خدماتنا تصميم 3D ديكور واجهات فلل-قصور-عمارات-فنادق(حجر-كسر رخام-بروفايل) نقدم تصا.
العنوان:

نجران - السعودية
القسم: 

500 ريال

22/1/2020
صورة الاعلان: كاميرات مراقبة مخفية

كاميرات مراقبة مخفية

(للبيع)

تقدم مؤسسة رحاب التنمية عرض خاص علي كاميرات مراقبة مخفية KDM-6414 لمراقبة كاملة تامة للعديد من الأما.
العنوان:

القصيم - السعودية

6 ريال

22/1/2020
صورة الاعلان: كاميرات مراقبه

كاميرات مراقبه

(للبيع)

افضل الاسعار على كاميرات المراقبه ذات كفاءة عاليه وجوده ممتازة ويوجد لدينا كاميرات مراقبه وايرلس وكا.
العنوان:

الرياض - السعودية

3 ريال

22/1/2020
صورة الاعلان: بوابات تفتيش افراد الكترونية بالمطارات والمولات

بوابات تفتيش افراد الكترونية بالمطارات والمولات

(للبيع)

بوابات تفتيش وفحص الاشخاص للكشف عن المعادن والممنوعات والمخدرات والاسلحة توضع فى المطارات و الفنادق .
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

22/1/2020
صورة الاعلان: كاشير

كاشير

(للبيع)

اجهزة الكاشير المحاسبية والباركود تعمل على سرعة اصدار الفواتير للعملاء بما يتناسب لحظيا مع موجودات .
العنوان:

الرياض - السعودية

4 ريال

21/1/2020
صورة الاعلان: بوبات الكترونية لمواقف السيارات

بوبات الكترونية لمواقف السيارات

(للبيع)

توفر مؤسسة رحاب التنمية بوابة مواقف السيارات للتحكم في دخول وخروج السيارات من المواقف آليا من خلال ن.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

21/1/2020
صورة الاعلان: اجهزة مناداه النادل

اجهزة مناداه النادل

(للبيع)

تقدم مؤسسة رحاب التنمية للأنظمة الأمنية أجهزة تريب صفوف الانتظار جهاز متكامل يساعد على العمل و خدمة .
العنوان:

الرياض - السعودية

3 ريال

21/1/2020
صورة الاعلان: احبار طابعات كروت بلاستيكية

احبار طابعات كروت بلاستيكية

(للبيع)

تقدم مؤسسة رحاب التنمية أحبار طابعات كروت بلاستيكية بجميع الأنواع و الماركات ومتوفر الان حبر طابعات .
العنوان:

الرياض - السعودية

6 ريال

21/1/2020
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