(للبيع)
|بأرقي وأميز المناطق بمدينة الشروق (بالمنطقه التاسعه المجاوره السابعه ) 📍شقة 135م ناصيه عبارة عن (2غرف+1حمام+ 2ريسبشن+مطبخ+2 بلكونة ) 👈تطل علي شارع واسع ومساحة خضراء 👈وقريبة من مركز المدينة وطريق الحرية وطريق الاوسط 🎉 عرض لفترة محدودة ب 560,000 كاش استلام فووري 🎉لدينا مساحات تناسب الجميع بارقي المناطق والاحياء بمدينة الشروق
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|زياد
|التليفون:
|01006636646
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|العنوان:
|المنطقه التاسعه- مدينه الشروق
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|560,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|6/2/2021
|رقم الإعلان:
|2082891
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