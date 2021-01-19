(للبيع)
|بأرقي وأميز المناطق بمدينة الشروق (بالمنطقه التاسعه المجاوره السابعه ) 📍شقة 135م ناصيه عبارة عن (2غرف+1حمام+ 2ريسبشن+مطبخ+2 بلكونة ) 👈تطل علي شارع واسع ومساحة خضراء 👈وقريبة من مركز المدينة وطريق الحرية وطريق الاوسط 🎉 عرض لفترة محدودة ب 560,000 كاش استلام فووري
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|زياد
|التليفون:
|01006636646
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|العنوان:
|المنطقة التاسعه- مدينة الشروق
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|560,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|19/1/2021
|رقم الإعلان:
|2080579
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