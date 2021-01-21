بأرقي وأميز الاحياء بمدينة الشروق

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
اشتري دوبلكس مميز جدا 🎉بأرقي وأميز الاحياء بمدينة الشروق (بالحي الثالث شرق فيلات) 📍فيلا 380 متر +حديقة عبارة عن (3غرف+3 حمام+ ريسبشن+مطبخ+تراس) (وعاين شقتك علي الطبيعية) 👈تطل علي شارع واسع ومساحة خضراء 👈وقريبة من مركز المدينة وطريق الحرية وطريق الاوسط 🎉 عررض ب 1,299,000 كااش لفترة محدوداا 🎉لدينا مساحات تناسب الجميع بارقي المناطق والاحياء بمدينة الشروق
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: زياد
التليفون: 01027775012

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الحي الثالث- مدينة الشروق
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 3/2/2021
رقم الإعلان: 2082569
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