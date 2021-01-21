(للبيع)
|اشتري دوبلكس مميز جدا 🎉بأرقي وأميز الاحياء بمدينة الشروق (بالحي الثالث شرق فيلات) 📍فيلا 380 متر +حديقة عبارة عن (3غرف+3 حمام+ ريسبشن+مطبخ+تراس) (وعاين شقتك علي الطبيعية) 👈تطل علي شارع واسع ومساحة خضراء 👈وقريبة من مركز المدينة وطريق الحرية وطريق الاوسط 🎉 عررض ب 1,299,000 كااش لفترة محدوداا 🎉لدينا مساحات تناسب الجميع بارقي المناطق والاحياء بمدينة الشروق
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|زياد
|التليفون:
|01027775012
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|العنوان:
|الحي الثالث- مدينة الشروق
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|3/2/2021
|رقم الإعلان:
|2082569
اتصل
750,000 جنيه
72,000 جنيه