(للبيع)
|بأرقي وأميز الاحياء بمدينة الشروق (بالحي الثالث شرق فيلات) 📍شقة 170متر عبارة عن (3غرف+2 حمام+2 ريسبشن+مطبخ+تراس) امامية وبحرية دور اول وثاني بعد الارضي 📍استلام مبدئي والاستلام النهائي خلال 4 شهور فقط (وعاين شقتك علي الطبيعية) 👈تطل علي شارع واسع ومساحة خضراء 👈وقريبة من مركز المدينة وطريق الحرية وطريق الاوسط 🎉 بمناسبة عيد الاضحي المبارك نقدم خصم 60,000 ج حتي 27/7/2020 👈ادفع 720,000 ج بدل من 780,000ج كاش
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ziad company
|التليفون:
|01008011136
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|العنوان:
|الحي الثالث- الشروق
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|720,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063612
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