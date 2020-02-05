بأرقي مناطق ** بالمنطقه الثالثة عمارات**

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تفاصيل الإعلان
شقه 140 م بحريه عبارة عن ( 3غرف + 2 حمام + ريسيبشن + مطبخ + تراس ) بأرقي مناطق ** بالمنطقه الثالثة عمارات** موقع مميز 📍وقريبه من 👈طريق الحريه 👈ومركز المدينة 👈ونادى الشروق 🎉عرض باقل الاسعار بـ 444,000 ج كاش لدينا مساحات تناسب الجميع بأرقى المناطق والاحياء بمدينة الشروق
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: زياد
التليفون: 01008011136

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العنوان: المنطقه الثاثه- مدينه الشروق
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 444,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 5/2/2020
رقم الإعلان: 2051724
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السعر
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صورة الاعلان: شقتك ارضي بحديقة بأقل الاسعار وبخصوصية كاملة

شقتك ارضي بحديقة بأقل الاسعار وبخصوصية كاملة

(للتقسيط)

امتلك شقتك بالعاصمة الادارية الجديدة ارضي بحديقة وهتستمتع بالخصوصية الكاملة وهتعمل عزومات براحتك بفي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

300,000 جنيه

5/2/2020
صورة الاعلان: شقق 135م بجراند سيتي

شقق 135م بجراند سيتي

(للبيع)

شقق 135م نصف تشطيب - 3 غرف - 2 حمام. - ريسبشن 2 قطعة - 1 مطبخ. لشقة كاملا السعر: - كاش = 550،000.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

550,000 جنيه

5/2/2020
صورة الاعلان: مطلوب محاسب خبره 3سنوات للعمل بالسعوديه

مطلوب محاسب خبره 3سنوات للعمل بالسعوديه

(فرصة عمل)

مطلوب محاسب لشركة مقاولات بالسعوديه خبرة3سنوات يجيد تسويه الميزانيه للشركة ويجيد اللغه الانجليزيه وا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

5/2/2020
صورة الاعلان: مطلوب اخصائى اطراف صناعية لمركز طبى بالسعودية

مطلوب اخصائى اطراف صناعية لمركز طبى بالسعودية

(فرصة عمل)

تعلن #شركة_الطائف_للتوظيف_بالخارج لكبرى المراكز الطبية بالسعودية.الرياض:- مطلوب فوراً:ـ ::{{●.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

5/2/2020
صورة الاعلان: عاجل مطلوب لكبري الشركات الهندسيه مهندسين كهرباء تصميم بجده

عاجل مطلوب لكبري الشركات الهندسيه مهندسين كهرباء تصميم بجده

(فرصة عمل)

مهندسين كهرباء تصميم (خبره لاتقل عن 10 سنوات) 1-خبره متنوعه في التصميم الكهربائيه (خبره لاتقل عن 5 س.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 ريال

5/2/2020
صورة الاعلان: عاجل مطلوب لشركه هندسيه كبري بجده

عاجل مطلوب لشركه هندسيه كبري بجده

(فرصة عمل)

عاجل مطلوب لشركه هندسيه كبري بجده 1-مهندسين مدني تصميم (خبره لاتقل عن 8 سنوات) 1-خبره في التصميم ال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

5/2/2020
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صورة الاعلان: الدوليه لتعليم صيانه التبريد والتكييف

الدوليه لتعليم صيانه التبريد والتكييف

(فرصة عمل)

الكورس المتكامل في تركيب وصيانةالتبريد والتكييف الكورس يبدا معك من البداية بشرح المصطلحات ويقوم برب.
العنوان:

القاهرة - مصر

4,000 جنيه

5/2/2020
صورة الاعلان: مطلوب خباز فرن طاقه للعمل بالسعوديه

مطلوب خباز فرن طاقه للعمل بالسعوديه

(فرصة عمل)

مطلوب خبازبلدي لديه خبره في فرن طاقه للعمل بالطائف بالسعوديه والسفرفورا للجادين الاتصال 01155140187 .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

5/2/2020
صورة الاعلان: مطلوب فورا بارستا للعمل بالسعوديه

مطلوب فورا بارستا للعمل بالسعوديه

(فرصة عمل)

مطلوب فورا للتعاقد بالسعوديه ( الرياض ) بارستا خبره بالمجال شرط المهنه بالجواز ( حلوانى ) برجا.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

2,000 ريال

5/2/2020
صورة الاعلان: قطع غيار مصانع أكواب من شركة دالتكس ايجيبت

قطع غيار مصانع أكواب من شركة دالتكس ايجيبت

(للبيع)

لان المنتجات الورقية هى اساس الصناعات فى الوقت الحالى لان مصنعك يستحق افضل قطع الغيار ⚒㉉.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

500 دولار

5/2/2020
صورة الاعلان: شركة تصنيع يونيفورم مدارس (شركة السلام لليونيفورم )

شركة تصنيع يونيفورم مدارس (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

شركة تصنيع يونيفورم مدارس (شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) يونيفورم المدارس هو الهوية الاولى.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

5/2/2020
صورة الاعلان: البرنامج المتكامل في إدارة المشروعات

البرنامج المتكامل في إدارة المشروعات

(للبيع)

يتشرف مركز العالمية للتدريب ان يقدم لسيادتكم دورة تدريبية عن البرنامج المتكامل في إدارة المشروعات .
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

5/2/2020
صورة الاعلان: امتلك محلك امام وزارة المالية مباشرة بالعاصمة

امتلك محلك امام وزارة المالية مباشرة بالعاصمة

(للتقسيط)

محلك بالعاصمة الادارية الجديدة بمول sixty امام وزارة المالية مباشرة وامام اكبر شبكة مواصلات وبها ترا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

195,000 جنيه

5/2/2020
صورة الاعلان: عيادتك بالعاصمة الادارية بالتقسيط المريح وبدون فوائد

عيادتك بالعاصمة الادارية بالتقسيط المريح وبدون فوائد

(للبيع)

امتلك عيادتك بالعاصمة الادارية الجديدة بمول sixty بحي المال والاعمال وسط كثافة سكانية كبيرة وامام وز.
العنوان:

القاهرة - مصر

116,000 جنيه

5/2/2020
صورة الاعلان: مكتب اداري للبيع تشطيب كامل بالتكييفات في العاصمة

مكتب اداري للبيع تشطيب كامل بالتكييفات في العاصمة

(للتقسيط)

امتلك مكتبك الادراي تشطيب كامل بالتكييفات في العاصمة الادارية الجديدة في موقعه المتميز جدا بمول sixt.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

150,000 جنيه

5/2/2020
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