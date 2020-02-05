(للبيع)
|شقه 140 م بحريه عبارة عن ( 3غرف + 2 حمام + ريسيبشن + مطبخ + تراس ) بأرقي مناطق ** بالمنطقه الثالثة عمارات** موقع مميز 📍وقريبه من 👈طريق الحريه 👈ومركز المدينة 👈ونادى الشروق 🎉عرض باقل الاسعار بـ 444,000 ج كاش لدينا مساحات تناسب الجميع بأرقى المناطق والاحياء بمدينة الشروق
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|زياد
|التليفون:
|01008011136
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|العنوان:
|المنطقه الثالثة- مدينه الشروق
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|444,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|5/2/2020
|رقم الإعلان:
|2051710
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