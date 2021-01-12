(للبيع)
|بأرقي الاحياء بمدينة هليوبوليس الجديدة 🎉بالحي السادس 📍شقه 155 م واجهه وناصية عبارة عن (3غرف + 2 حمام + ريسيبشن + مطبخ + تراس ) موقع ممتاز بالحي السادس بافضل سعرر 775,000 ج كااش 📍لدينااسعااررر مساحات تناسب الجميع بأرقى المناطق والاحياء بمدينة الشروق ( التاسعة , الثانية , الثالثة , الخامسة , الحي الرابع والاول والثانى والثالث فيلات )
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|زياد
|التليفون:
|01027775012
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|العنوان:
|الحي السادس- هليوبوليس الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|775,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|12/1/2021
|رقم الإعلان:
|2079699
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