بأرقي الاحياء بمدينة هليوبوليس الجديدة

(للبيع)
|بالحي السادس 📍شقه 135 م امامية عبارة عن (3غرف + 2 حمام + ريسيبشن + مطبخ + تراس ) بالدور الارضي موقع ممتاز بالحي السادس
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ahmed
|التليفون:
|01006636646
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|العنوان:
|الحي السادس- هليوبوليس الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,800 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/8/2020
|رقم الإعلان:
|2065505
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