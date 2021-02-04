بأرقى الاحياء بمدينه الشروق

(للبيع)
|🎉بالحي السادس 📍شقه 145 م واجهه وناصية عبارة عن (3غرف + 2 حمام + ريسيبشن + مطبخ + تراس ) موقع ممتاز بالحي السادس 👈بأقل مقدم 174,750 ج ( يوجد تسهيلات حتي 60 شهر)
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ziad company
|التليفون:
|01008011136
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|العنوان:
|الحي الثالث- الشروق
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|4/2/2021
|رقم الإعلان:
|2082719
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