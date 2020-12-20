بأرقى الاحياء بمدينه الشروق

(للبيع)
|عروووض بأقل الاسعار بارقى الاحياء بمدينه الشروق بالحي الاول شرق " فيلات " 📍موقع ممتاز علي الطريق مباشراً 👈في نفس شارع جرين هيلز 👈وطريق الاوسط شقه 170 م عباره عن ( 3 غرف + 3 حمام + 2 ريسبشن+ مطبخ + تراس ) بالدور الثاني بعد الارضي 🎉عرض لفترة محدودة 750,000 كاش بدل 770,000 👈الاستلام خلال 8 شهور لدينا مساحات تناسب الجميع بأرقى المناطق والاحياء بمدينة الشروق والعبور ( التاسعة , الثانية , الثالثة , الخامسة , الحي الرابع فيلات ) للاستفسار ومعرفة الاسعار وزيارة الموقع اتصل بنا : 0223491271 ☎️
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ziad company
|التليفون:
|01008011136
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|العنوان:
|الحي الثالث- الشروق
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|20/12/2020
|رقم الإعلان:
|2076874
540,000 جنيه
540,000 جنيه
250 جنيه
720,000 جنيه
720,000 جنيه
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560,000 جنيه
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