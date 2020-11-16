بأرقى الاحياء بمدينه الشروق

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
📍شقه 155 م واجهه وناصية عبارة عن (3غرف + 2 حمام + ريسيبشن + مطبخ + تراس ) موقع ممتاز بالحي السادس بافضل سعرر 775,000 ج كااش
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ziad company
التليفون: 01008011136

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العنوان: المنطقة الثالثة- الشروق
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 775,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 16/11/2020
رقم الإعلان: 2072736
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شقة مفروشة للايجار بمدينة نصر بجوار جنينة مول مباشرة - في القاهرة مصر

شقة مفروشة للايجار بمدينة نصر بجوار جنينة مول مباشرة

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

شقة مفروشة للايجار بمدينة نصر بجوار جنينة مول مباشرة 2نوم 3ريسبشن 2حمام- ليفنج و مكيفة بالكامل بجميع.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

13,000 جنيه

16/11/2020
صورة الاعلان: موقع راااااقي جدا بعباس العقاد وبسعر الاحلام شقة مقروشة للايجار - في القاهرة مصر

موقع راااااقي جدا بعباس العقاد وبسعر الاحلام شقة مقروشة للايجار

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

موقع راااااقي جدا بعباس العقاد وبسعر الاحلام شقة مقروشة للايجار فرش فندقي 3نوم 3 ريسبشن 3 حمام مطبخ .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

16/11/2020
صورة الاعلان: فرررررصه ذهبيه بمدينه الشرووق من #شركة_زياد_للإستثمار_العقاري - في القاهرة مصر

فرررررصه ذهبيه بمدينه الشرووق من #شركة_زياد_للإستثمار_العقاري

(للبيع)

- في القاهرة مصر

📍شقه 155 م واجهه وناصية عبارة عن (3غرف + 2 حمام + ريسيبشن + مطبخ + تراس ) موقع ممتاز بالحي ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

580,000 جنيه

16/11/2020
صورة الاعلان: بأرقى الاحياء بمدينه الشروق - في القاهرة مصر

بأرقى الاحياء بمدينه الشروق

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شقه 190متر واجهة بحري (3غرف +3حمام + ريسيبشن + مطبخ + تراس ) بأرقي مناطق * بالمنطقه الثالثة عمارات* .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

580,000 جنيه

15/11/2020
صورة الاعلان: فيلا دوبلكس المنطقة السابعة - في القاهرة مصر

فيلا دوبلكس المنطقة السابعة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

دوبلكس 400 م امامي وجانبيه +حديقة امامية +بوابه خاصة للوحده عباره عن : (3 نوم +3 حمام +2 رسيبشن + مط.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

15/11/2020
صورة الاعلان: شقه مفروشه للايجار بموقع مميز بمدينه نصر من شارع أحمد فخري - في القاهرة مصر

شقه مفروشه للايجار بموقع مميز بمدينه نصر من شارع أحمد فخري

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

شقه مفروشه للايجار بموقع مميز بمدينه نصر من شارع أحمد فخري مكونه من (2نوم_2ريسبشن_حمام واحد)مكيفه با.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

250 جنيه

15/11/2020
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صورة الاعلان: أرقي الاحياء بمدينة هليوبوليس الجديدة الحي السادس - في القاهرة مصر

أرقي الاحياء بمدينة هليوبوليس الجديدة الحي السادس

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شقه 145 م واجهه وناصية عبارة عن (3غرف + 2 حمام + ريسيبشن + مطبخ + تراس ) موقع ممتاز بالحي السادس بأق.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

14/11/2020
صورة الاعلان: أرقي الاحياء بمدينة هليوبوليس الجديدة الحي السادس - في القاهرة مصر

أرقي الاحياء بمدينة هليوبوليس الجديدة الحي السادس

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شقه 145 م واجهه وناصية عبارة عن (3غرف + 2 حمام + ريسيبشن + مطبخ + تراس ) موقع ممتاز بالحي السادس بأق.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

14/11/2020
صورة الاعلان: شقة لقطه باقل سعر و فيو تحفه جدا امام ميراج سيتى - في القاهرة مصر

شقة لقطه باقل سعر و فيو تحفه جدا امام ميراج سيتى

(للبيع)

- في القاهرة مصر

#شقة_للبيع في #التجمع امام ميراج سيتى و فندق الماريوت بموقع مميز جدا 10 دقايق من الجامعه الامريكية .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

14/11/2020
صورة الاعلان: شقة تحفه بجوار مدنتى - في القاهرة مصر

شقة تحفه بجوار مدنتى

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شقه (156م) بفيو مميز جدا في افضل مكان ف القاهرة الجديدة بجوار #مدينتى ، و 10 دقايق من الجامعة الامر.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

14/11/2020
صورة الاعلان: شقة 156 متر في العاصمة الادارية بفيو تحفة وسعر مميز جدااا - في القاهرة مصر

شقة 156 متر في العاصمة الادارية بفيو تحفة وسعر مميز جدااا

(للبيع)

- في القاهرة مصر

الان و #لفترةمحدودة بمناسبة نجاح اول مشروع لشركة اكام ب #العاصمةالادارية دقايق من النهر الاخضر و دار.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

14/11/2020
صورة الاعلان: شركة #زياد_للاستثمار_العقاري تحطم الاسعار بمدينه الشروق - في القاهرة مصر

شركة #زياد_للاستثمار_العقاري تحطم الاسعار بمدينه الشروق

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شقه 185 م امامية و بحريه و ناصية ( استلام فوري)نص تشطيب عباره عن : ( 3غرف + 3حمام + ريسيبشن + مطبخ .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

14/11/2020
صورة الاعلان: لوبتدور علي فيلا دوبلكس مساحتها كبيرة وسعرها مناسب شوف الاعلان ده - في القاهرة مصر

لوبتدور علي فيلا دوبلكس مساحتها كبيرة وسعرها مناسب شوف الاعلان ده

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بارقي المواقع #مدينة_الشروق . بالمنطقه السابعه دوبلكس 400 م امامي وجانبيه +حديقة امامية +بوابه خاصة.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

12/11/2020
صورة الاعلان: لوبتدور علي فيلا دوبلكس مساحتها كبيرة وسعرها مناسب شوف الاعلان ده - في القاهرة مصر

لوبتدور علي فيلا دوبلكس مساحتها كبيرة وسعرها مناسب شوف الاعلان ده

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بارقي المواقع #مدينة_الشروق . بالمنطقه السابعه دوبلكس 400 م امامي وجانبيه +حديقة امامية +بوابه خاصة.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

12/11/2020
صورة الاعلان: فرصه عظيمه متاح الأن عرض شقه مفروشه للايجاراليومي والشهري - في القاهرة مصر

فرصه عظيمه متاح الأن عرض شقه مفروشه للايجاراليومي والشهري

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

فرصه عظيمه متاح الأن عرض شقه مفروشه للايجاراليومي والشهري بموقع متميز بمدينه نصر بجوار أول عباس العق.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

400 جنيه

12/11/2020
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