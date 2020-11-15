بأرقى الاحياء بمدينه الشروق

(للبيع)
|شقه 190متر واجهة بحري (3غرف +3حمام + ريسيبشن + مطبخ + تراس ) بأرقي مناطق * بالمنطقه الثالثة عمارات* موقع مميز وقريبه من طريق الحريه ومركز المدينة ونادى الشروق فرصة لفتره محدوده بأقل سعر 👈عرض ب 700,000ج كاش بدل من770,000ج
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ziad company
|التليفون:
|01008011136
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|العنوان:
|المنطقه السابعة- الشروق
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|580,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|15/11/2020
|رقم الإعلان:
|2072556
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