بأرقى الاحياء بمدينه الشروق

(للبيع)
|شقه 150 م +100 م روف عباره عن ( 3 غرف +2 حمام + 2 ريسبشن+ مطبخ + تراس ) 🎉عرض لفترة محدودة ادفع 299,000ج وقسط الباقي ع 50 شهرر 👈الاستلام خلال 6 شهور
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ziad company
|التليفون:
|01008011136
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|العنوان:
|المنطقه الثامنه- الشروق
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|11/11/2020
|رقم الإعلان:
|2072003
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(للإيجار)- في القاهرة مصر
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