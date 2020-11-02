بأرقى الاحياء بمدينه الشروق

(للبيع)
|🎉بالحي السادس 📍شقه 155 م واجهه وناصية عبارة عن (3غرف + 2 حمام + ريسيبشن + مطبخ + تراس ) موقع ممتاز بالحي السادس بافضل سعرر 775,000 ج كااش
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ziad company
|التليفون:
|01008011136
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|العنوان:
|المنطقه الثامنه- الشروق
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|2/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071064
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1,800,000 جنيه
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450 جنيه
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850,000 جنيه
850,000 جنيه
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