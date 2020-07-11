بأرقى الاحياء بمدينه الشروق

بالحي الاول شرق " فيلات " 📍تطل علي شار ع رئيسي ومنطقة خضراء 📍قريبة جدا من 👈نادى جرين هيلز و طريق الاوسط شقه 200 م واجهة بحرية عباره عن ( 3 غرف + 2 حمام + 2 ريسبشن+ مطبخ + تراس ) الدور الثاني بعد الارضيي 📍تطل علي شار ع رئيسي ومنطقة خضراء 🎉عرض لفترة محدودةسعر المتر 4500 ج كاش 👈الاستلام خلال 6 شهور لدينا مساحات تناسب الجميع بأرقى المناطق والاحياء بمدينة الشروق والعبور