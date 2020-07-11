بأرقى الاحياء بمدينه الشروق

(للبيع)
|بالحي الاول شرق " فيلات " 📍تطل علي شار ع رئيسي ومنطقة خضراء 📍قريبة جدا من 👈نادى جرين هيلز و طريق الاوسط شقه 200 م واجهة بحرية عباره عن ( 3 غرف + 2 حمام + 2 ريسبشن+ مطبخ + تراس ) الدور الثاني بعد الارضيي 📍تطل علي شار ع رئيسي ومنطقة خضراء 🎉عرض لفترة محدودةسعر المتر 4500 ج كاش 👈الاستلام خلال 6 شهور لدينا مساحات تناسب الجميع بأرقى المناطق والاحياء بمدينة الشروق والعبور
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ziad company
|التليفون:
|01008011136
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|العنوان:
|الحي الاول- الشروق
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/7/2020
|رقم الإعلان:
|2062721
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