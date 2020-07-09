بأرقى الاحياء بمدينه الشروق

(للبيع)
|بالحي الاول شرق " فيلات " موقع ممتاز تطل علي شارع رئيسي 📍قريبة جدا من 👈نادى جرين هيلز و طريق الاوسط شقه 165 م عباره عن ( 3 غرف + 2 حمام + 2 ريسبشن+ مطبخ + تراس ) 🎉عرض لفترة محدودة بـ599,000 ج كاش 👈الاستلام النهائي للوحده خلال 7 شهور
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ziad company
|التليفون:
|01008011136
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|العنوان:
|الحي الاول- الشروق
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|599,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|9/7/2020
|رقم الإعلان:
|2062622
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