بأرقى الاحياء بمدينه الشروق

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تفاصيل الإعلان
_شقه 140م بالمنطقة الثالثة بـ444,000 ج كاش _شقة 180 م بالمنطقه السادسه بـ750,000 ج كاش _لدينا جميع المساحات وافضل المواقع بمدينة الشروق ولدينا محلات تجاريه بتسهيلات ✅جودة تشطيب عالية ✅مداخل من الرخام ✅افضل الواجهات المعمارية ✅مواقع مميزة 👈سعر خاص للكاش 👈تسهيلات في السداد 👈يوجد استلام فوري احجز وحدتك الان وامتلك حصتك
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ziad company
التليفون: 01008011136

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: المنطقه السادسه- الشروق
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 750,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 16/5/2020
رقم الإعلان: 2059573
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