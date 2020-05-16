بأرقى الاحياء بمدينه الشروق

(للبيع)
|_شقه 140م بالمنطقة الثالثة بـ444,000 ج كاش _شقة 180 م بالمنطقه السادسه بـ750,000 ج كاش _لدينا جميع المساحات وافضل المواقع بمدينة الشروق ولدينا محلات تجاريه بتسهيلات ✅جودة تشطيب عالية ✅مداخل من الرخام ✅افضل الواجهات المعمارية ✅مواقع مميزة 👈سعر خاص للكاش 👈تسهيلات في السداد 👈يوجد استلام فوري احجز وحدتك الان وامتلك حصتك
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ziad company
|التليفون:
|01008011136
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|العنوان:
|المنطقه السادسه- الشروق
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|750,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|16/5/2020
|رقم الإعلان:
|2059573
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