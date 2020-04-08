بأرقى الاحياء بمدينه الشروق

بالحي الاول شرق " فيلات " موقع مميز يطل علي شارع 90 📍قريبة من 👈مركز المدينة 👈و نادى جرين هيلز 👈و طريق الاوسط 👈وطريق الاسماعليه شقه 150 م اماميه وبحريه عباره عن ( 3 غرف + 2 حمام + ريسبشن+ مطبخ + تراس ) 🎉عرض لفترة محدودة 525,000 ج كاش