بأرقى الاحياء بمدينه الشروق

(للبيع)
|بالحي الاول شرق " فيلات " موقع مميز يطل علي شارع 90 📍قريبة من 👈مركز المدينة 👈و نادى جرين هيلز 👈و طريق الاوسط 👈وطريق الاسماعليه شقه 150 م اماميه وبحريه عباره عن ( 3 غرف + 2 حمام + ريسبشن+ مطبخ + تراس ) 🎉عرض لفترة محدودة 525,000 ج كاش
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ziad company
|التليفون:
|01008011136
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|العنوان:
|الحي الاول- الشروق
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|525,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/4/2020
|رقم الإعلان:
|2057554
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