بأرقى الاحياء بمدينه الشروق

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تفاصيل الإعلان
بالحي الاول شرق " فيلات " موقع مميز يطل علي شارع 90 📍قريبة من 👈مركز المدينة 👈و نادى جرين هيلز 👈و طريق الاوسط 👈وطريق الاسماعليه شقه 195 م اماميه وبحريه عباره عن ( 3 غرف + 3 حمام + 3 ريسبشن+ مطبخ + تراس ) 🎉عرض لفترة محدودة بمقدم 299,000 ج وتسهيلات حتي 60شهر
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ziad company
التليفون: 01008011136

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العنوان: الحي الاول- الشروق
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 7/4/2020
رقم الإعلان: 2057523
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صورة الاعلان: خليك مميز وامتلك شقتك الجديدة في العاصمة - في القاهرة مصر

خليك مميز وامتلك شقتك الجديدة في العاصمة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك في العاصمة الادارية الجديدة واسكن بجوار حي السفارات وحي الوزارات في كمبوند zavani وخليك مميز و.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

169,000 جنيه

7/4/2020
صورة الاعلان: حياتك هتبقي احلي لما تصحي كل يوم علي اجمل فيو بالعاصمة - في القاهرة مصر

حياتك هتبقي احلي لما تصحي كل يوم علي اجمل فيو بالعاصمة

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

خلي ايامك احلي وامتلك شقة بالعاصمة الادارية الجديدة واصحي كل يوم علي اجمل فيو للنهر الاخضر واحلي لان.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

232,000 جنيه

7/4/2020
صورة الاعلان: عيش الرفاهية في شقتك بالعاصمة الادارية الجديدة - في القاهرة مصر

عيش الرفاهية في شقتك بالعاصمة الادارية الجديدة

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

في العاصمة الادارية الجديدة هتستمتع بالرفاهية واجمل فيو ممكن تشوفوا من شقتك في zavani وجمب كل الخدما.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

295,000 جنيه

7/4/2020
صورة الاعلان: اختار شقتك بالفيو اللى يعجبك فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

اختار شقتك بالفيو اللى يعجبك فى العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

اختار شقتك بالفيو اللى يعجبك فى العاصمة الادارية حمامات سباحة او مساحات خضراء او كريستال لاجون 190 م.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

174,000 جنيه

7/4/2020
صورة الاعلان: برفاهية من غير حدود امتلك شقتك فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

برفاهية من غير حدود امتلك شقتك فى العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

عيش برفاهية من غير حدود وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية قريب من مسجد الفتاح العليم والكتدرائية ومطار.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

219,000 جنيه

7/4/2020
صورة الاعلان: بالتقسيط ع 96 شهر امتلك شقتك فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

بالتقسيط ع 96 شهر امتلك شقتك فى العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك شقتك فى العاصمة الادارية قريب من حى السفارات وارض المعارض وكل خدماتك كافيهات ومطاعم ومولات ومس.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

149,000 جنيه

7/4/2020
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صورة الاعلان: شقة للبيع وسط حياة راقية فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

شقة للبيع وسط حياة راقية فى العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

وسط حياة راقية امتلك شقتك فى العاصمة الادارية 170 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) قريب من حى ال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

165,000 جنيه

7/4/2020
صورة الاعلان: امتلك شقة قريب من المدينة الطبية فى Town Gate - في القاهرة مصر

امتلك شقة قريب من المدينة الطبية فى Town Gate

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شقتك فى العاصمة الادارية قريبة من المدينة الطبية وفندق الماسة وكل الخدمات كافيهات ومولات ومدارس والج.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

188,000 جنيه

7/4/2020
صورة الاعلان: ** بالمنطقه الثانيه عمارات** - في القاهرة مصر

** بالمنطقه الثانيه عمارات**

(للبيع)

- في القاهرة مصر

** بالمنطقه الثانيه عمارات** شقه 185 م بالدور الاول بعد الارضي واجهه بحريه وناصيه 3/4 تشطيب ( وباقى.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

760,000 جنيه

6/4/2020
صورة الاعلان: في اهدي مكان في العالم اسكن في العاصمة - في القاهرة مصر

في اهدي مكان في العالم اسكن في العاصمة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

اسكن في اهدي مكان في العالم وامتلك شقتك بالعاصمة الادارية الجديدة وسط كل خدماتك حمامات سباحة ونادي ر.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

203,000 جنيه

6/4/2020
صورة الاعلان: متفكرش كتير واسكن في العاصمة بأقل سعر - في القاهرة مصر

متفكرش كتير واسكن في العاصمة بأقل سعر

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

متفكرش كتير واسكن في العاصمة و وفر كتير وشقتك بجوار حي السفارات مباشرة وبالقرب من ديزني لاند وحي الو.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

207,000 جنيه

6/4/2020
صورة الاعلان: بالقرب من ديزني لاند امتلك شقتك في العاصمة وعيش في رفاهية - في القاهرة مصر

بالقرب من ديزني لاند امتلك شقتك في العاصمة وعيش في رفاهية

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

امتلك شقتك بالعاصمة الادارية الجديدة في كمبوند zavani بالقرب من ديزني لاند وجامع الفتاح العليم وكنيس.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

232,000 جنيه

6/4/2020
صورة الاعلان: شقة للبيع 220م قريب من فندق الماسة فى Town Gate - في القاهرة مصر

شقة للبيع 220م قريب من فندق الماسة فى Town Gate

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شقتك فى Town Gate قريبة من فندق الماسة وحى السفارات امام شارع رئيسى 220م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +3.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

193,000 جنيه

6/4/2020
صورة الاعلان: لاستثمار كبير امتلك شقتك فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

لاستثمار كبير امتلك شقتك فى العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

استثمر استثمار كبير وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية 195 م (3 غرف نوم +ريسبشن +2 حمام +مطبخ +تراس ) ق.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

170,000 جنيه

6/4/2020
صورة الاعلان: شقة بحديقة روعة للبيع فى العاصمة الجديدة - في القاهرة مصر

شقة بحديقة روعة للبيع فى العاصمة الجديدة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

عايز شقة بخصوصية ملهاش مثيل تعالى امتلك شقتك بجاردن فى العاصمة الادارية 180 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مط.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

157,000 جنيه

6/4/2020
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