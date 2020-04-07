بأرقى الاحياء بمدينه الشروق

(للبيع)
|بالحي الاول شرق " فيلات " موقع مميز يطل علي شارع 90 📍قريبة من 👈مركز المدينة 👈و نادى جرين هيلز 👈و طريق الاوسط 👈وطريق الاسماعليه شقه 195 م اماميه وبحريه عباره عن ( 3 غرف + 3 حمام + 3 ريسبشن+ مطبخ + تراس ) 🎉عرض لفترة محدودة بمقدم 299,000 ج وتسهيلات حتي 60شهر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ziad company
|التليفون:
|01008011136
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|العنوان:
|الحي الاول- الشروق
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|7/4/2020
|رقم الإعلان:
|2057523
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