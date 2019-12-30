بأرقى الاحياء بمدينه الشروق

بالحي الاول شرق " فيلات " موقع مميز يطل علي شارع 90 م 📍قريبة من ⬅️مركز المدينة ⬅️و نادى جرين هيلز ⬅️و طريق الاوسط ⬅️وطريق الاسماعليه شقة 150م بحريه عباره عن (3 غرف +2 حمام + 2 ريسبشن+ مطبخ + تراس ) 🎉عرض لفتره محدوده بمقدم 230,000 ج تسهيلات حتي 48 شهر لدينا مساحات تناسب الجميع بأرقى المناطق والاحياء بمدينة الشروق والعبور ( التاسعة , الثانية , الثالثة , الخامسة , الحي الرابع فيلات )