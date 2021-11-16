بأجمل اطلاله علي البحر امتلك شاليهك في عين هيلز بتشطيب سوبر لوكس

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صورة الاعلان: بأجمل اطلاله علي البحر امتلك شاليهك في عين هيلز بتشطيب سوبر لوكس - في العين السخنة مصر

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امتلك شاليهك تشطيب سوبر لوكس في عين هيلز من ارقي قري السخنه وتتميز بقدر عالي من الخصوصيه تقع بالقرب من بوابات السخنه موقع متميز عين هيلز مصممه بنمط جديد علي مدن السخنه بحيث تم عمل جميع الوحدات بنظام المصاطب لتري جميع الوحدات البحر مساحة وحدتك 102م(2غرفه+ريسبشن+مطبخ+حمام) متشطبه سوبر لوكس وكمان هديتك المطبخ والتكييفات لأنك مش اي مالك بمقدم 587,000 بدون فوائد من مميزات قريتنا مطاعم وكافيهات شلالات ومساحات خضرا للتمتع بالمناظر الطبيعيه عشان تعرف اكتر كلمنا او ابعتلنا واتس اب 01279848994
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شاهنده
التليفون: 01279848994

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العنوان: عين هيلز- العين السخنه
العين السخنة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 587,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 16/11/2021
رقم الإعلان: 2111594
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