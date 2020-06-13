٤) أمن سفارات ألا يقل المؤهل عن المتوسط ألا يقل الطول عن ١٧٥سم قوام مناسب للأمن السن من ٢١ إلى ٣٥ سنة لا نقبل الطلبة حسن المظهر الإدارة في التجمع الأول ألا يقل إجادة اللغة الإنجليزية عن ٥٠% للعمل ٨ ساعات على السفارات الراتب ٣٢٥٠ج ت/ واتس اب ٠١٢٨٤٦٦٣١٠٦