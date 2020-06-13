أمن سفارات

(فرصة عمل)
|٤) أمن سفارات ألا يقل المؤهل عن المتوسط ألا يقل الطول عن ١٧٥سم قوام مناسب للأمن السن من ٢١ إلى ٣٥ سنة لا نقبل الطلبة حسن المظهر الإدارة في التجمع الأول ألا يقل إجادة اللغة الإنجليزية عن ٥٠% للعمل ٨ ساعات على السفارات الراتب ٣٢٥٠ج ت/ واتس اب ٠١٢٨٤٦٦٣١٠٦
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة ايجل
|التليفون:
|01284663106
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|العنوان:
|5 شارع حسن القاضي متفرع من٥ شارع فاطمه رشدي الهرم الرئيسي علي نصيه الشارع محل توينكي للحلويات بجوار اسواق الواحه للحوم الدور الاول- الهرم
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,250 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|13/6/2020
|رقم الإعلان:
|2060723
2,000 جنيه