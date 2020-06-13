أمن سفارات

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تفاصيل الإعلان
٤) أمن سفارات ألا يقل المؤهل عن المتوسط ألا يقل الطول عن ١٧٥سم قوام مناسب للأمن السن من ٢١ إلى ٣٥ سنة لا نقبل الطلبة حسن المظهر الإدارة في التجمع الأول ألا يقل إجادة اللغة الإنجليزية عن ٥٠% للعمل ٨ ساعات على السفارات الراتب ٣٢٥٠ج ت/ واتس اب ٠١٢٨٤٦٦٣١٠٦
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة ايجل
التليفون: 01284663106

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 5 شارع حسن القاضي متفرع من٥ شارع فاطمه رشدي الهرم الرئيسي علي نصيه الشارع محل توينكي للحلويات بجوار اسواق الواحه للحوم الدور الاول- الهرم
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 3,250 جنيه
تاريخ الإعلان: 13/6/2020
رقم الإعلان: 2060723
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صورة الاعلان: أفراد أمن وحراسة - في الجيزة مصر

أفراد أمن وحراسة

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

٣) أفراد أمن وحراسة السن من ٢٠ إلى ٤٠ سنة لا يقل .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

2,000 جنيه

13/6/2020
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