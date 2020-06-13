أفراد أمن وحراسة

(فرصة عمل)
|٣) أفراد أمن وحراسة السن من ٢٠ إلى ٤٠ سنة لا يقل المؤهل عن المتوسط شيفت العمل من ٨ ساعات إلى ١٢ ساعة أماكن العمل: المعادي والدقي وألماظة وأكتوبر والعاشر الراتب من ٢٠٠٠ إلى ٣٠٠٠ج ت/ واتس اب ٠١٢٨٤٦٦٣١٠٦
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة ايجل
|التليفون:
|01284663106
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|العنوان:
|5 شارع حسن القاضي متفرع من٥ شارع فاطمه رشدي الهرم الرئيسي علي نصيه الشارع محل توينكي للحلويات بجوار اسواق الواحه للحوم الدور الاول- الهرم
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|13/6/2020
|رقم الإعلان:
|2060722
3,250 جنيه