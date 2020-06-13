٣) أفراد أمن وحراسة السن من ٢٠ إلى ٤٠ سنة لا يقل المؤهل عن المتوسط شيفت العمل من ٨ ساعات إلى ١٢ ساعة أماكن العمل: المعادي والدقي وألماظة وأكتوبر والعاشر الراتب من ٢٠٠٠ إلى ٣٠٠٠ج ت/ واتس اب ٠١٢٨٤٦٦٣١٠٦