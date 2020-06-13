أفراد أمن وحراسة

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تفاصيل الإعلان
٣) أفراد أمن وحراسة السن من ٢٠ إلى ٤٠ سنة لا يقل المؤهل عن المتوسط شيفت العمل من ٨ ساعات إلى ١٢ ساعة أماكن العمل: المعادي والدقي وألماظة وأكتوبر والعاشر الراتب من ٢٠٠٠ إلى ٣٠٠٠ج ت/ واتس اب ٠١٢٨٤٦٦٣١٠٦
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة ايجل
التليفون: 01284663106

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 5 شارع حسن القاضي متفرع من٥ شارع فاطمه رشدي الهرم الرئيسي علي نصيه الشارع محل توينكي للحلويات بجوار اسواق الواحه للحوم الدور الاول- الهرم
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 13/6/2020
رقم الإعلان: 2060722
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أمن سفارات

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٤) أمن سفارات ألا يقل المؤهل عن المتوسط ألا يقل الطول عن ١.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

3,250 جنيه

13/6/2020
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