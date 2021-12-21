ا يجار تويوتا كوسترتبهرعاش قى الرحلات السياحية

(للإيجار)

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تفاصيل الإعلان
ايجار باص تويوتا كوستر لرحلات السياحية تأجير تويوتا كوستر لنقل السياحى ايجار تويوتا كوستر رحلات الاسكندرية-01100092199 كما تأجيرتويوتا باص كوستر لرحلات الغردفة ايجار باص سياحى ايجار كوستر لتوصيلات الجماعية ايجار كوستر لرحلات الشتوية لذلك ايجار كوستر لرحلات السفارى ايجار تويوتا هاى اس لسفريات الجماعية ايجار هاى اس لتنقلات ايجار كوستر لمنسابات العائلية لذلك استئجر تويوتا كوستر VIP ايجار تويوتا باص كوستر لنقل ا
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: sara ghanem
التليفون: 01100092199

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 14 ش شارل ديجول - ش، الجيزة سابقا, l]- جيزة
دبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 21/12/2021
رقم الإعلان: 2116267
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: للبيع ارض بالحوشي

للبيع ارض بالحوشي

(للبيع)

لقطة للبيع أرض بالشارقة الحوشي شارع قار المساحة 4200 قدم تصريح اراضي +اول + 50% من الروف مطلوب 50.
القسم: 

500,000 درهم

21/12/2021
صورة الاعلان: للبيع فيلا بالرفاعة

للبيع فيلا بالرفاعة

(للبيع)

للبيع فيلا تجاري سكني بالشارقة الرفاعه الشارع العام مقابل متاجر المرقاب مساحه 5000 قدم زاويه شارعين.
القسم: 

2,000,000 درهم

21/12/2021
صورة الاعلان: مخطوط اثري يهودي عدد2بحالة جيدة وقديم جدا

مخطوط اثري يهودي عدد2بحالة جيدة وقديم جدا

(للبيع)

مخطوط يهودي اثري عدد 2 مكتوب بالعبرية على جلد طول الاول 3 م والثاني 2 م بحالة جيدة جدا وعلى الفحص مو.
العنوان:

دبي - الإمارات

اتصل

21/12/2021
صورة الاعلان: للبيع.فيلا 4 غرف | حمام سباحة | حدائق الراحة أبوظبي

للبيع.فيلا 4 غرف | حمام سباحة | حدائق الراحة أبوظبي

(للبيع)

للبيع.فيلا 4 غرف | حمام سباحة | حدائق الراحة أبوظبي تتكون الفيلا من : الطابق الأرضي : غرفة معيشة / .
القسم: 

اتصل

21/12/2021
صورة الاعلان: للبيع.فيلا 4 غرف | حمام سباحة | حدائق الراحة أبوظبي

للبيع.فيلا 4 غرف | حمام سباحة | حدائق الراحة أبوظبي

(للبيع)

للبيع.فيلا 4 غرف | حمام سباحة | حدائق الراحة أبوظبي تتكون الفيلا من : الطابق الأرضي : غرفة معيشة / .
القسم: 

اتصل

21/12/2021
صورة الاعلان: للبيع.مجمع فيلتين | 6 غرف لكل فيلا | الكرامة أبوظبي

للبيع.مجمع فيلتين | 6 غرف لكل فيلا | الكرامة أبوظبي

(للبيع)

للبيع.مجمع فيلتين | 6 غرف لكل فيلا | الكرامة أبوظبي مجمع فيلتين كل فيلا مكونة من : 6 غرف نوم ماستر .
القسم: 

اتصل

21/12/2021
صورة الاعلان: للبيع.مجمع فيلتين | 6 غرف لكل فيلا | الكرامة أبوظبي

للبيع.مجمع فيلتين | 6 غرف لكل فيلا | الكرامة أبوظبي

(للبيع)

للبيع.مجمع فيلتين | 6 غرف لكل فيلا | الكرامة أبوظبي مجمع فيلتين كل فيلا مكونة من : 6 غرف نوم ماستر .
القسم: 

اتصل

21/12/2021
صورة الاعلان: للبيع.فيلا 10 غرف نوم | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

للبيع.فيلا 10 غرف نوم | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

(للبيع)

للبيع.فيلا 10 غرف نوم | مدينة محمد بن زايد أبوظبي فيلا سكنية بتشطيب وديكور ايطالي حديث ورخام ايطالي.
القسم: 

اتصل

21/12/2021
صورة الاعلان: للبيع.فيلا 10 غرف نوم | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

للبيع.فيلا 10 غرف نوم | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

(للبيع)

للبيع.فيلا 10 غرف نوم | مدينة محمد بن زايد أبوظبي فيلا سكنية بتشطيب وديكور ايطالي حديث ورخام ايطالي.
القسم: 

اتصل

21/12/2021
صورة الاعلان: للبيع.مجمع 3 فلل | 7 غرف ماستر | المشرف أبوظبي

للبيع.مجمع 3 فلل | 7 غرف ماستر | المشرف أبوظبي

(للبيع)

للبيع.مجمع 3 فلل | 7 غرف ماستر | المشرف أبوظبي مجمع 3 فلل كل فيلا مكونة من : 7 غرف نوم ماستر مع خزا.
القسم: 

اتصل

21/12/2021
صورة الاعلان: للبيع.مجمع 3 فلل | 7 غرف ماستر | المشرف أبوظبي

للبيع.مجمع 3 فلل | 7 غرف ماستر | المشرف أبوظبي

(للبيع)

للبيع.مجمع 3 فلل | 7 غرف ماستر | المشرف أبوظبي مجمع 3 فلل كل فيلا مكونة من : 7 غرف نوم ماستر مع خزا.
القسم: 

اتصل

21/12/2021
صورة الاعلان: للبيع.ارض تجارية | مع تصريح بناء بناية | مدينة زايد أبوظبي

للبيع.ارض تجارية | مع تصريح بناء بناية | مدينة زايد أبوظبي

(للبيع)

للبيع.ارض تجارية | مع تصريح بناء بناية | مدينة زايد أبوظبي ارض تجارية تصريح بناء بناية ارتفاع البن.
القسم: 

اتصل

21/12/2021
صورة الاعلان: للبيع.ارض تجارية | مع تصريح بناء بناية | مدينة زايد أبوظبي

للبيع.ارض تجارية | مع تصريح بناء بناية | مدينة زايد أبوظبي

(للبيع)

للبيع.ارض تجارية | مع تصريح بناء بناية | مدينة زايد أبوظبي ارض تجارية تصريح بناء بناية ارتفاع البن.
القسم: 

اتصل

21/12/2021
صورة الاعلان: للبيع.برج تجاري | 18 طابق | النادي السياحي أبوظبي

للبيع.برج تجاري | 18 طابق | النادي السياحي أبوظبي

(للبيع)

للبيع.برج تجاري | 18 طابق | النادي السياحي أبوظبي البرج مكون من : طابق أرضي - ميزان - 18 طابق - روو.
القسم: 

اتصل

21/12/2021
صورة الاعلان: للبيع.برج تجاري | 18 طابق | النادي السياحي أبوظبي

للبيع.برج تجاري | 18 طابق | النادي السياحي أبوظبي

(للبيع)

للبيع.برج تجاري | 18 طابق | النادي السياحي أبوظبي البرج مكون من : طابق أرضي - ميزان - 18 طابق - روو.
القسم: 

اتصل

21/12/2021
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