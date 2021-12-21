ا يجار تويوتا كوسترتبهرعاش قى الرحلات السياحية

(للإيجار)
|ايجار باص تويوتا كوستر لرحلات السياحية تأجير تويوتا كوستر لنقل السياحى ايجار تويوتا كوستر رحلات الاسكندرية-01100092199 كما تأجيرتويوتا باص كوستر لرحلات الغردفة ايجار باص سياحى ايجار كوستر لتوصيلات الجماعية ايجار كوستر لرحلات الشتوية لذلك ايجار كوستر لرحلات السفارى ايجار تويوتا هاى اس لسفريات الجماعية ايجار هاى اس لتنقلات ايجار كوستر لمنسابات العائلية لذلك استئجر تويوتا كوستر VIP ايجار تويوتا باص كوستر لنقل ا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|sara ghanem
|التليفون:
|01100092199
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|14 ش شارل ديجول - ش، الجيزة سابقا, l]- جيزة
دبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|21/12/2021
|رقم الإعلان:
|2116267
500,000 درهم
2,000,000 درهم
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل