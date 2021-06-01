(للبيع)
|اي بيزنس بارك العاصمة أبراج بيزنس بارك العاصمة الإدارية الجديدة أي بيزنس بارك العاصمة الإدارية i business park new capital أعلنت شركة أرقي للتطوير العقاري عن حجز الوحدات في مشروع اي بيزنس بارك أول أبراج بالعاصمة الجديدة تتمتع بخبرة إماراتية تعد أول أبراج في قلب العاصمة الإدارية بإستثمارات حوالي 2.5 مليار جنيه وبذلك تعد تطورا حديثا في السوق العقاري بمصر وتضم الأبراج وحدات تجارية وإدارية وطبية وشقق فندقية وبذلك فهي تتمتع بجميع
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اي بيزنس بارك العاصمة I Business Park New Capital
|التليفون:
|01119811423
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|العنوان:
|اي بيزنس بارك العاصمة I Business Park New Capital- اي بيزنس بارك العاصمة I Business Park New Capital
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|1/6/2021
|رقم الإعلان:
|2095820
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11,762 جنيه
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