اي بيزنس بارك العاصمة I Business Park New Capital

اي بيزنس بارك العاصمة أبراج بيزنس بارك العاصمة الإدارية الجديدة أي بيزنس بارك العاصمة الإدارية i business park new capital أعلنت شركة أرقي للتطوير العقاري عن حجز الوحدات في مشروع اي بيزنس بارك أول أبراج بالعاصمة الجديدة تتمتع بخبرة إماراتية تعد أول أبراج في قلب العاصمة الإدارية بإستثمارات حوالي 2.5 مليار جنيه وبذلك تعد تطورا حديثا في السوق العقاري بمصر وتضم الأبراج وحدات تجارية وإدارية وطبية وشقق فندقية وبذلك فهي تتمتع بجميع