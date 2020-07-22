ايه رايك تمتلك شقة قريب من حى السفارات فى تاون جيت

(للتقسيط)
|امتلك شقتك قريب من حى السفارات فى تاون جيت واستمتع بكل الخدمات اللى ملهاش مثيل حمامات سباحة وكافيهات ومطاعم ومول تجارى وخدمات غيرهم كتير شقتك 190 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) باقل سعر للمتر وبالتقسيط ع 8 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك وسط امن وحراسة فى تاون جيت
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|209,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063601
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