ايه رايك تقعد قعده ع اجمل بحر و تمتلك شاليه فى السخنة

(للبيع)
|دلوقتى هتقدر تقعد قعدة حلوة ع اجمل بحر فى السخنة و تستمتع بكل خدماتك اجمل مارينا للصيد عشان تصطاد احلى سمك و مرسى اليخوت عشان تاخد جولة فى اجمل بحر و منطقة تصوير عشان تاخد احلى اللقطات وخدمات تانية كتير ب 198 الف مقدم والباقى بالتقسيط المريح بدون فوائد يلا مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 و امتلك شاليهك فى اجمل قرى السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|بلو بلو العين السخنة- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|198,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|31/1/2021
|رقم الإعلان:
|2082191
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