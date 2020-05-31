ايجار يومي تويوتا كوستر 2020

(للإيجار)

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تفاصيل الإعلان
ايجار كوستر لرحلات اليوميا ايجار باص كوستر 2020 شركة تورست ليموزين لايجار الباصات والاتوبيسات والسيارات الليموزين , 0109952706 باص تويوتا كوستر VIP 21 راكب موديل 2020 يتميز الباص باالأمان والتعقيم طبقا لمنظمة الصحة العالمية ويتميز الباص بشكله المميز لرفاهية عملائنا. ويتميز الباص بالكراسي المريحة للغاية لراحة عملائنا خلال رحلتهم وعدم الاحساس بالملل.
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Engy
التليفون: 01099552706 - 01121761951

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - مدينه نصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,400 جنيه
تاريخ الإعلان: 8/6/2020
رقم الإعلان: 2060431
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