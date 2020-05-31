ايجار يومي تويوتا كوستر 2020

(للإيجار)
|ايجار كوستر لرحلات اليوميا ايجار باص كوستر 2020 شركة تورست ليموزين لايجار الباصات والاتوبيسات والسيارات الليموزين , 0109952706 باص تويوتا كوستر VIP 21 راكب موديل 2020 يتميز الباص باالأمان والتعقيم طبقا لمنظمة الصحة العالمية ويتميز الباص بشكله المميز لرفاهية عملائنا. ويتميز الباص بالكراسي المريحة للغاية لراحة عملائنا خلال رحلتهم وعدم الاحساس بالملل.
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Engy
|التليفون:
|01099552706 - 01121761951
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|العنوان:
|- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,400 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/6/2020
|رقم الإعلان:
|2060431
250 جنيه
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100 جنيه