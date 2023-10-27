(For Rent)
|ايجار هيونداي H1 لخدمات المطار من الدولي كار 01070534881 ايجار هيونداي H1 لخدمات المطار من الدولي كار هيونداي اتش وان لخدمات المطار وايضا الرحلات والمشاوير العائليه تمتع بخدمات توصيل المطار من الدولي كار استاجر هيونداي اتش وان 7افراد.ايضا لاستقبال الزوار والوافدين من جميع الدول الي اماكن الاقامه الخاصه والايصال ايضا الي افخم الفنادق باقل سعر في مصر للحجز والاستفسار 01070534881 / 01070534880 /
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|Elsayed shahein
|Telephone:
|01070534880
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|Location:
|cairo- المعادى, القاهرة
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|2,000 egp
|Posting Date:
|26/10/2023
|Ad Number:
|2247363
1,200 Pound
1,200 Pound
1,200 Pound
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1,000 Pound
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1,200 Pound
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1,000 Pound
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