ايجار هيونداي H1 فان

(للإيجار)
|استأجر هيونداي van- H1 بالسائق من تورست - باص لحضور المؤتمرات و الندوات و المعارض الفنية و العلمية . للايجار فان اتش وان لخدمات رجال الاعمال و كبار الزوار المصريين و الاجانب بشكل راقي و أقل تكلفة . تأجير van H1 تكفي 7 افراد للرحلات السياحية للعرب و الخلايجة للاستمتاع بقضاء الاجازات و عمل رحلات و تجولات سياحية في مصر . ايجار hyundai H1 لخدمات الاستقبال من المطارات و التوصيل الى الفنادق و القرى السياحية .
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ashraqt moataz
|التليفون:
|01101727711
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|العنوان:
|https://twitter.com/KiaCarnivalrent- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|13/12/2021
|رقم الإعلان:
|2115056
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