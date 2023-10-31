ايجار هيونداي H1 الشكل الجديد

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Ad Photo: ايجار هيونداي H1 الشكل الجديد - in Cairo Egypt

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لذلك تقدم شركة توريست كار ليموزين كافة الخدمات لراحة عملائها. ولذلك فإن أهم هذه الخدمات التي تقدمها شركة بداية ليموزين هي: خدمة تأجير ليموزين H1 في مصر للجولات السياحية في مدن مختلفة للعائلات. لذلك نقدم خدمات العمل لتقديم خدمات السياحة والسفر والعمل اليومي. تأجير فان هيونداي مع سائق ذو خبرة عالية في كافة الطرق ودقة في المواعيد. ولذلك لدينا خدمة الاستقبال من مطار القاهرة الدولي والتوصيل إلى المنطقة المشار إليها.
Contact The Advertiser:
Contact Name: shahd
Telephone: 01011322559

Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
Location: 12 ش االحجاز ،مصر الجديدة- القاهرة
Cairo -

Egypt
Ad Information:
Price: 800 Pound
Posting Date: 31/10/2023
Ad Number: 2247954
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Posting Date
Ad Photo: ايجار ليموزين مطار هيونداي توسان - in Cairo Egypt

ايجار ليموزين مطار هيونداي توسان

(For Rent)

- in Cairo Egypt

بالتالي اسعار النترا الجديدة في مصر ، ايجار النترا الجديدة كليا من توكيل هيونداي ، تتميز سيارات لذلك.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

31/10/2023
Ad Photo: ايجار سيارات هيونداي النترا - in Cairo Egypt

ايجار سيارات هيونداي النترا

(For Rent)

- in Cairo Egypt

مطار القاهرة الدولي هو أحد أكبر مطارات مصر ويستقبل العديد من المسافرين يوميًا. بالتالي لتلبية احتياج.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

31/10/2023
Ad Photo: ايجار جيب جراند شيروكي 2020 - in Cairo Egypt

ايجار جيب جراند شيروكي 2020

(For Rent)

- in Cairo Egypt

جيب شيروكي للايجار | 01099792099|ايجار جراند شيروكي،ايجار تويوتا فورتنشر ، ايجار باجيرو 2020 ايجار .
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

31/10/2023
Ad Photo: استئجار باصات نقل سياحي.خدمات النقل السياحى - in Cairo Egypt

استئجار باصات نقل سياحي.خدمات النقل السياحى

(For Rent)

- in Cairo Egypt

للايجار للرحلات داخل وخارج القاهرة وتوصيلات المطار ولاي مكان في مصر توفر الشركة سيارات سياحيه تناسب .
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

31/10/2023
Ad Photo: سيارات توسان للايجار من الدولي كار - in Cairo Egypt

سيارات توسان للايجار من الدولي كار

(For Rent)

- in Cairo Egypt

سيارات توسان للايجار من الدولي كار 01070534880 هل تبحث عن سياره مريحه ومناسبه باسعار معقوله للوصول .
Location:

Cairo - Egypt

2,000 egp

31/10/2023
Ad Photo: تاجير سيارات SUV من شركه ليموزين نصار - in Cairo Egypt

تاجير سيارات SUV من شركه ليموزين نصار

(For Rent)

- in Cairo Egypt

جيب جراند شيروكي للايجار تتميز جيب جراند شيروكي أيضًا بداخلية فسيحة ومريحة. تصميمها الداخلي الأنيق.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

31/10/2023
Ad Photo: "رحلاتك السياحية تستحق الأفضل - اختر هيونداي H1 - in Cairo Egypt

"رحلاتك السياحية تستحق الأفضل - اختر هيونداي H1

(For Rent)

- in Cairo Egypt

شركة ليموزين بداية لايجار السيارات والميني فان للنقل السياحي والرحلات السياحية واستقبال المطار | 010.
Location:

Cairo - Egypt

Call

31/10/2023
Ad Photo: ظ„ظٹظ…ظˆط²ظٹظ† ط²ظپط§ظپ ظ…ظ…ظٹط²ط© ط¨ط£ط±ط®طµ ط§ظ„ط§ط³ط¹ط§ط± - in Cairo Egypt

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(For Rent)

- in Cairo Egypt

شركة تورست ايجار السيارات الزفاف توفر ليكم جميع السيارات هي شركة موثوقة ومعتمد تأجير السيارات في مصر.
Location:

Cairo - Egypt

3,500 Pound

30/10/2023
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(For Rent)

- in Cairo Egypt

إذا كنت تبحث عن سيارة تناسب عائلتك الكبيرة أو مجموعة من الأصدقاء للسفر والاستمتاع برحلة مميزة، شركة .
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

30/10/2023
Ad Photo: ايجار سيارات مرسيدس فيانو بالسائق موديل 2022 - in Cairo Egypt

ايجار سيارات مرسيدس فيانو بالسائق موديل 2022

(For Rent)

- in Cairo Egypt

احجز سيارتك المرسيدس الفاخرة اليوم واجعل رحلتك إلى مصر تجربة لا تُنسى. لذلك استأجر سيارة ،اجر سيارة .
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

30/10/2023
Ad Photo: ايجار سيارات تويوتا فورتشنر موديل 2022 من تورست كار - in Cairo Egypt

ايجار سيارات تويوتا فورتشنر موديل 2022 من تورست كار

(For Rent)

- in Cairo Egypt

للايجار تويوتا فورتشنر مناسبة تمامًا لأي بيئة. عندما تتحكم في عجلة فورتشنر ، فإنك تتوقع التشويق في ا.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

30/10/2023
Ad Photo: ايجار سيارات اتش وان - in Cairo Egypt

ايجار سيارات اتش وان

(For Rent)

- in Cairo Egypt

اجر H1 مطار الغردقة الى فندق الباتروس كذلك استأجر هيونداي اتش وان للخدمات السياحية , سيارة مريحة و .
Location:

Cairo - Egypt

Call

30/10/2023
Ad Photo: ايجار سيارة الدفع الرباعى توسان من شركه ليموزين نصار - in Cairo Egypt

ايجار سيارة الدفع الرباعى توسان من شركه ليموزين نصار

(For Rent)

- in Cairo Egypt

إذا كنت تبحث عن سيارة تجمع بين الأداء والأناقة والراحة، فإن هيونداي توسان هي الخيار المثالي. تعتبر ت.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

30/10/2023
Ad Photo: ايجار اتوبيس مرسيدس | 50 فرد فى القاهرة - in Cairo Egypt

ايجار اتوبيس مرسيدس | 50 فرد فى القاهرة

(For Rent)

- in Cairo Egypt

استئجار حافلة مرسيدس 50 راكب في القاهرة | 01003203210: الرفاهية والراحة لرحلتك. توفر شركتنا خدمات تأ.
Location:

Cairo - Egypt

1,200 Pound

30/10/2023
Ad Photo: تاجير فان هيونداى اتش وان | 7 راكب - in Cairo Egypt

تاجير فان هيونداى اتش وان | 7 راكب

(For Rent)

- in Cairo Egypt

استأجر الآن فان هيونداى سعة 7 راكب | 01003203210 واستمتع بأفضل وسيلة للسفر لرحلاتك العائلية والسياحي.
Location:

Cairo - Egypt

1,200 Pound

30/10/2023
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