ايجار هيونداي H1 الشكل الجديد

(For Rent)
|لذلك تقدم شركة توريست كار ليموزين كافة الخدمات لراحة عملائها. ولذلك فإن أهم هذه الخدمات التي تقدمها شركة بداية ليموزين هي: خدمة تأجير ليموزين H1 في مصر للجولات السياحية في مدن مختلفة للعائلات. لذلك نقدم خدمات العمل لتقديم خدمات السياحة والسفر والعمل اليومي. تأجير فان هيونداي مع سائق ذو خبرة عالية في كافة الطرق ودقة في المواعيد. ولذلك لدينا خدمة الاستقبال من مطار القاهرة الدولي والتوصيل إلى المنطقة المشار إليها.
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|shahd
|Telephone:
|01011322559
Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
|Location:
|12 ش االحجاز ،مصر الجديدة- القاهرة
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|800 Pound
|Posting Date:
|31/10/2023
|Ad Number:
|2247954
1,000 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
2,000 egp
1,000 Pound
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3,500 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
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1,000 Pound
1,200 Pound
1,200 Pound