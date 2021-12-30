ايجار هيونداي النترا

(للإيجار)
|للايجار هيونداي النترا لخدمات رجال الوافدين العرب و الاجانب في مصر تأجير هيونداي الترا بالسائق للافراح وحفلات الزفاف. استأجر سيارة التحدي هيونداي النترا للتجولات و الانتقالات السياحية داخل و خارج القاهرة وجود خدمات استقبال المطارات و التسفير. اجر النترا لرحلات الغردقة , الاسكندربة , شرم الشيخ , العين السخنة ,دهب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ashraqt moataz
|التليفون:
|01101727711
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|العنوان:
|https://twitter.com/KiaCarnivalrent- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|600 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|30/12/2021
|رقم الإعلان:
|2117235
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