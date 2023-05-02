ايجار هيونداي اتش وان 7 راكب

(For Rent)
|ايجار ميني فان هيونداي اتش وان للرحلات والتنقلات داخل وخارج القاهره 01119920103 ايجار فان اتش وان 7 راكب الي جميع محافاظات مصر بارخص واقل الاسعار احجز فان بالسائق خاص بك لرحلتك انت واسرتك الي اي مكان داخل مصر أستقبال و سفر مطار القاهرة رحلات الغردقة و البحر الاحمر رحلات شرم الشيخ و دهب سيارة H1 للايجار بدون سائق اتش ون للايجار اليومي اتش ون للايجار الشهري سيارات H1 للايجار بالاسكندرية إيجار فان H1 ايجار سيارات H1 في مصر سيارة H1 للايجار بدون سائق الرياض هيونداي رحلات ايجار سيارات فان فى ال
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|rent cars
|Telephone:
|01119920103
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|Location:
|7 Hassan El-Gamal Street, Beginning of Abbas El-Ak- cairo
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|1,800 Pound
|Posting Date:
|2/5/2023
|Ad Number:
|2181385
5,000 Pound
1,000 Pound
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