ايجار هيونداى اتش وان 7 راكب فى القاهرة

(For Sale)
|تاجير هيونداى اتش وان لرحلات العائلات باسعار مميزة ؛اجر اتش وان 7 راكب ايجار اتش وان 7 راكب للرحلات العائلية والسفر الي جميع محافظات القاهرة بكل سهولة للداي يوز والخروجات العائلية باقل سعر استئجر اتش وان لذلك تعد هيونداى اتش وان من السيارات العائليه تكفي 7 اشخاصايضا نوفر لك ايجار كيا كرنفال – ايجار مرسيدس فيانو بالتالي ايجار اتش وان احدث الموديلات باقل الاسعار ونقدم ايضا عروض وخصومات عند التاجير لخدمات المطار توصيل واستقبال وتوصيل الوافدين الي الفنادق او اماكن الاقامة ايضا نقدم ايجار اتوبيسات
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|tourist car
|Telephone:
|01014555692
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|Location:
|- cairo
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|1,000 Pound
|Posting Date:
|3/5/2023
|Ad Number:
|2181464
700 Pound
650 Pound
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1,500 Pound
3,500 Pound
2,000 Pound
2,000 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
5,000 Pound
1,000 Pound
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2,500 Pound
1,800 Pound
2,000 Pound