ايجار هيونداى اتش وان 2020

(للإيجار)
|شركة تورست بتقدملك احدث السيارات 01014555692 ايجار فان هيونداى اتش وان موديل 2020 - 7 مقعد بالسائق والبنزين الي كافة السفريات ,الرحلات السياحية , زيارة الاماكن السياحية , واستقبال من مطار القاهرة الي جميع الفنادق باسعار تناسب الجميع. للتواصل: واتساب : 01014555692 موبيل : 01121759535
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة تورست لايجار السيارات والنقل السياحي
|التليفون:
|01014555692 - 01121759535
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|العنوان:
|4 ش عباس العقاد - مدينة نصر- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,200 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|28/6/2020
|رقم الإعلان:
|2061746
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