ايجار هاى اس

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تفاصيل الإعلان
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للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: sara ghanem
التليفون: 01100092199

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العنوان: 14 ش شارل ديجول - ش، الجيزة سابقا, l]- جيزة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 12,511 جنيه
تاريخ الإعلان: 13/12/2021
رقم الإعلان: 2115068
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السعر
تاريخ الإعلان
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7/12/2021
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توفر شركة ليموزين مصر اسطول من الميني باصات من احدث الموديلات من ميتسوبيشي ,لذلك استأجر ميتسوبيشي 28.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

7/12/2021
صورة الاعلان: إيجار أتوبيس مرسيدس 50 راكب الجديد كليا - في القاهرة مصر

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

4/12/2021
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القسم: 

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القسم: 

1,000 جنيه

22/11/2021
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