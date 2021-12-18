ايجار نيسان باترول ذات الشكل القوى و الفخم لرحلات السفاري و المناطق الصحراوية فالسيارة مناسبة للسير في الطرق الوعرة . السيارة متوفر بها abs المانعة للانزلاق يمكنك اختيار وضعية القيادة المناسبة سواء فوق جليد او تلال او طرق سريعة , و السيارة بها كاميرا خلفية لتغطية الطريق كله . للايجار نيسان باترول بالسائق لاستقبال الوافدين من المطارات و التوصيل الى الفنادق , و ايضا لخدمات التسفير . للايجار نيسان باترول للرحلات السياحية "لسيوة , دهب , الغردقة , شرم الشيخ , مرسى مطروح , نوبيع "