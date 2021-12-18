(للإيجار)
|ايجار نيسان باترول ذات الشكل القوى و الفخم لرحلات السفاري و المناطق الصحراوية فالسيارة مناسبة للسير في الطرق الوعرة . السيارة متوفر بها abs المانعة للانزلاق يمكنك اختيار وضعية القيادة المناسبة سواء فوق جليد او تلال او طرق سريعة , و السيارة بها كاميرا خلفية لتغطية الطريق كله . للايجار نيسان باترول بالسائق لاستقبال الوافدين من المطارات و التوصيل الى الفنادق , و ايضا لخدمات التسفير . للايجار نيسان باترول للرحلات السياحية "لسيوة , دهب , الغردقة , شرم الشيخ , مرسى مطروح , نوبيع "
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ashraqt moataz
|التليفون:
|01101727711
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|العنوان:
|https://twitter.com/KiaCarnivalrent- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|18/12/2021
|رقم الإعلان:
|2115642
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