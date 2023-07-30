ايجار نيسان باترول فى القاهرة

(For Rent)
|تأجير نيسان باترولالطراز الجديد تعتبر سيارة نيسان باترول من أفخم السيارات عالميا التي ترضي جميع الأذواق وتناسب الشباب تتميز بالراحة والفخامة تقنية التنقل الذكي , الحرية والرفاهية في التحرك , قدرات دفع عالية وبالتالي لانظير لها علي الطرق العادية والواعرة لذلك ننصحك دائما في جميع تحركاتك الصحراوية بالتالي تحظي سيارات نيسان باترول بسمعة متميزة من المتانة والموثوقية الكبري للاستفسار|01003203210
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|mariam
|Telephone:
|01003203210
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|Location:
|nasr city- مدينه نصر
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|1,000 Pound
|Posting Date:
|30/7/2023
|Ad Number:
|2239739
1,000 Pound
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