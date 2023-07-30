ايجار نيسان باترول فى القاهرة

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Ad Photo: ايجار نيسان باترول فى القاهرة - in Cairo Egypt

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تأجير نيسان باترولالطراز الجديد تعتبر سيارة نيسان باترول من أفخم السيارات عالميا التي ترضي جميع الأذواق وتناسب الشباب تتميز بالراحة والفخامة تقنية التنقل الذكي , الحرية والرفاهية في التحرك , قدرات دفع عالية وبالتالي لانظير لها علي الطرق العادية والواعرة لذلك ننصحك دائما في جميع تحركاتك الصحراوية بالتالي تحظي سيارات نيسان باترول بسمعة متميزة من المتانة والموثوقية الكبري للاستفسار|01003203210
Contact The Advertiser:
Contact Name: mariam
Telephone: 01003203210

Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
Location: nasr city- مدينه نصر
Cairo -

Egypt
Ad Information:
Price: 1,000 Pound
Posting Date: 30/7/2023
Ad Number: 2239739
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Posting Date
Ad Photo: ايجار تويوتا كوستر باص 22راكب فى القاهرة - in Cairo Egypt

ايجار تويوتا كوستر باص 22راكب فى القاهرة

(For Rent)

- in Cairo Egypt

ايجار كوستر,ايجار تويوتا كوستر,ايجار باص كوستر,ايجار اتوبيس كوستر,ايجار باصات كوستر,كوستر للايجار في.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

30/7/2023
Ad Photo: ايجار تويوتا كوستر باص 22راكب فى القاهرة - in Cairo Egypt

ايجار تويوتا كوستر باص 22راكب فى القاهرة

(For Rent)

- in Cairo Egypt

ايجار كوستر,ايجار تويوتا كوستر,ايجار باص كوستر,ايجار اتوبيس كوستر,ايجار باصات كوستر,كوستر للايجار في.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

30/7/2023
Ad Photo: ايجار تويوتا كوستر باص 22راكب فى القاهرة - in Cairo Egypt

ايجار تويوتا كوستر باص 22راكب فى القاهرة

(For Rent)

- in Cairo Egypt

ايجار كوستر,ايجار تويوتا كوستر,ايجار باص كوستر,ايجار اتوبيس كوستر,ايجار باصات كوستر,كوستر للايجار في.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

30/7/2023
Ad Photo: ايجار تويوتا هايس 14 راكب فى القاهرة - in Cairo Egypt

ايجار تويوتا هايس 14 راكب فى القاهرة

(For Rent)

- in Cairo Egypt

ايجار باصات , ايجار باصات , ايجار باصات , ايجار باصات في مصر , ايجار باصات , ايجار باصات سياحية , اي.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

30/7/2023
Ad Photo: ايجارليموزين سيارة كابورليه - in Cairo Egypt

ايجارليموزين سيارة كابورليه

(For Rent)

- in Cairo Egypt

سيارات مرسيدس كابورليه للتاجير للمناسبات السعيده والافراح حيث انها سياره تتمتع بشكل رائع ومبهر على ا.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

30/7/2023
Ad Photo: ايجارنقل سياحي|هيواندي كوستر| - in Cairo Egypt

ايجارنقل سياحي|هيواندي كوستر|

(For Rent)

- in Cairo Egypt

ليموزين مصر تأجير الحافلات المختلفة يتم تحديد سعر الإيجار بناءً على العدد الإجمالي للساعات أو الأيام.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

29/7/2023
Ad Photo: مطلوب اعداد محدوده من السيارات الملاكى للايجار - in Cairo Egypt

مطلوب اعداد محدوده من السيارات الملاكى للايجار

(Rent (Needed))

- in Cairo Egypt

.تعلن شركتنا عن حاجتها لسيارات ملاكى بدون سائق للعمل فى كبرى الشركات بأعلى عائد شهرى حسب نوع وحاله.
Location:

Cairo - Egypt

16,000 Pound

29/7/2023
Ad Photo: ايجار مرسيدس فيانو فى القاهرة - in Cairo Egypt

ايجار مرسيدس فيانو فى القاهرة

(For Rent)

- in Cairo Egypt

سيارات ايجار , سيارات ايجار مدينة نصر , سيارات للايجار , سيارات للايجار القاهرة , ايجار سيارات , بال.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

29/7/2023
Ad Photo: ايجار رنج روفر فى القاهرة - in Cairo Egypt

ايجار رنج روفر فى القاهرة

(For Rent)

- in Cairo Egypt

من تورست لايجار السيارات والنقل السياحي.تأجير رنج روفر لذلك استاجر واحدة من افخم سيارات الدفع الرباع.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

29/7/2023
Ad Photo: ايجار ليموزين| مرسيدس زفاف| - in Cairo Egypt

ايجار ليموزين| مرسيدس زفاف|

(For Rent)

- in Cairo Egypt

تنظيف السيارة من داخل وخارج وتعقيم سيارة كامل لسلامه عملائنا نوفر ليكم سواقين علي اعلي مستوي ذو خبرة.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

29/7/2023
Ad Photo: ايجارنقل سياحي.ايجار تويوتا كوستر - in Cairo Egypt

ايجارنقل سياحي.ايجار تويوتا كوستر

(For Rent)

- in Cairo Egypt

افضل فئه في باصات ال21راكب و 24راكب في مصر ولذلك هو ايجار تويوتا كوستر 01101727711 . باص سياحي مناسب.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

27/7/2023
Ad Photo: ايجار نقل سياحي | اتوييس مرسيدس| - in Cairo Egypt

ايجار نقل سياحي | اتوييس مرسيدس|

(For Lease)

- in Cairo Egypt

يمكنك استئجار اتوبيس 33 مكيف وكراسي مريحه وشاشه عرض وسائقين محترفين ومواعيد ثابته يمكنك استئجار اتوب.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

27/7/2023
Ad Photo: ايجار ليموزين| مرسيدسE200| - in Cairo Egypt

ايجار ليموزين| مرسيدسE200|

(For Rent)

- in Cairo Egypt

بافخم انواع السيارات مرسيدس لخدمات الشيوخ والامراء والاجانب بسيارة فخمه وفارهه بسعر مخفض . لذلك معا.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

27/7/2023
Ad Photo: ايجارليموزين - ايجار لاند كروزر بالسائق - in Cairo Egypt

ايجارليموزين - ايجار لاند كروزر بالسائق

(For Rent)

- in Cairo Egypt

ايجارليموزين-ايجار تويوتا لاند كروزر بالسائق في القاهره 2022 ايجارليموزين-ايجار تويوتا لاند كروزر با.
Location:

Cairo - Egypt

8,000 Pound

25/7/2023
Ad Photo: ايجارليموزين في مصر | مرسيدس خدمة توصيل المطار - in Cairo Egypt

ايجارليموزين في مصر | مرسيدس خدمة توصيل المطار

(For Rent)

- in Cairo Egypt

إيجار ليموزين في مصر خدمة ليموزين المطار القاهرة إيجار سيارات بالسائق من والى المطار 01101055099 اذا.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

25/7/2023
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