ايجار نقل سياحي تويوتا كوستر من الدولي كار

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Ad Photo: ايجار نقل سياحي تويوتا كوستر من الدولي كار - in Cairo Egypt

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ايجار نقل سياحي تويوتا كوستر من الدولي كار 01070534881 رحلة تتنوع بين الراحة والأمان في أعلى أولوياتك. إذا كنت تبحث عن وسيلة نقل سياحي فاخرة ومميزة، شركةالدولي كار هي الوجهة المثالية لك! نحن نوفر خدمات إيجار تويوتا كوستر الفاخرة لرحلات السياحة داخل مصر. تويوتا كوستر هي حافلة سياحية تجمع بين الراحة والأناقة، مع تجهيزات عالية الجودة تجعل تجربتك سياحية لا تنسى. مع مجموعة من السائقين المحترفين والخبراء في صناعة السياحة، نحن نتيح لك الفرصة للاستمتاع برحلتك دون أي عناء. تصمم رحلتك وفقًا لاحتياجاتك
Contact The Advertiser:
Contact Name: Elsayed shahein
Telephone: 01070534880

Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
Location: cairo- المعادى, القاهرة
Cairo -

Egypt
Ad Information:
Price: 2,000 egp
Posting Date: 19/10/2023
Ad Number: 2246610
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(For Rent)

- in Cairo Egypt

السيارة المفضلة لدي رجال الاعمال تاجير كيا كرنفال السياحية بمصر . للايجار الان في مصر سيارة كيا كرنف.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

18/10/2023
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(For Rent)

- in Cairo Egypt

تورست كار لايجار احدث سيارات الدفع الرباعي في مصر و بأقل الاسعار . بالتالي لدينا اسطول كبير و متعدد.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

18/10/2023
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(For Rent)

- in Cairo Egypt

تأجير ليموزين للفعاليات في مطار القاهرة بالتالي إذا كنت تنظم فعالية أو حدثًا خاصًا في مطار القاهرة،ب.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

18/10/2023
Ad Photo: شركه تاجير سيارات كابورليه فى مصر - in Cairo Egypt

شركه تاجير سيارات كابورليه فى مصر

(For Rent)

- in Cairo Egypt

شركة ليموزين نصار تقدم لكم خدمة تأجير سيارات الزفاف الراقية، لتجعل يوم زفافكم تجربة لا تنسى. #ايجار_.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

18/10/2023
Ad Photo: ايجار سيارات مرسيدس e200موديل 2023 بأقل الاسعار - in Cairo Egypt

ايجار سيارات مرسيدس e200موديل 2023 بأقل الاسعار

(For Rent)

- in Cairo Egypt

تاجير مرسيدس E200 , خدمات الشخصيات الهامة من مختلف الجنسيات لقضاء مشاويرهم اليومية , الاسبوعية في مخ.
Location:

Cairo - Egypt

4,000 Pound

18/10/2023
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(For Rent)

- in Cairo Egypt

إذا كنت ترغب في الحصول على معلومات محددة حول شركات تأجير النقل السياحي أو ترغب في حجز خدمة معينة، ير.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

18/10/2023
Ad Photo: ايجار ليموزين -Alquiler de limusinas - in Cairo Egypt

ايجار ليموزين -Alquiler de limusinas

(For Rent)

- in Cairo Egypt

اصعد إلى مستوى جديد من الراحة والفخامة في رحلتك إلى ومن المطار مع خدمة إيجار ليموزين المطار من شركة .
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

18/10/2023
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