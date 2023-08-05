ايجار نقل سياحي-ايجار تويوتا هاي اس

(For Rent)
|- ميكروباص سياحي للايجار اليومي باقل سعر - تأجير تويوتا هاي اس 2020 بأسعار شاملة السائق والبنزين والكارتة لجميع السفريات والرحلات اليومية وخدمات السفر والاستقبال من المطار01118331106 - ايجار ميكروباص توصيل للغردقة- شرم الشيخ - السخنة - الساحل الشمالي - دهب - مرسي مطروح . اقل سعر ايجار في مصر . اتصل الان علي : 01118331106 /
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|hana
|Telephone:
|01118331106
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|Location:
|7 Mohamed Hassan El-Gamal St., Abbas El-Akkad- Cairo-Nasr City
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|1,000 جنيه مصري
|Posting Date:
|5/8/2023
|Ad Number:
|2240010
1,000 Pound
1,200 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
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