ايجار نقل سياحي-ايجار تويوتا هاي اس

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Ad Photo: ايجار نقل سياحي-ايجار تويوتا هاي اس - in Cairo Egypt

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- ميكروباص سياحي للايجار اليومي باقل سعر - تأجير تويوتا هاي اس 2020 بأسعار شاملة السائق والبنزين والكارتة لجميع السفريات والرحلات اليومية وخدمات السفر والاستقبال من المطار01118331106 - ايجار ميكروباص توصيل للغردقة- شرم الشيخ - السخنة - الساحل الشمالي - دهب - مرسي مطروح . اقل سعر ايجار في مصر . اتصل الان علي : 01118331106 /
Contact The Advertiser:
Contact Name: hana
Telephone: 01118331106

Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
Location: 7 Mohamed Hassan El-Gamal St., Abbas El-Akkad- Cairo-Nasr City
Cairo -

Egypt
Ad Information:
Price: 1,000 جنيه مصري
Posting Date: 5/8/2023
Ad Number: 2240010
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Ad Photo: أرخص ايجار ليموزين فى مصر - ايجار مرسيدس فيانو الفخمه - in Cairo Egypt

أرخص ايجار ليموزين فى مصر - ايجار مرسيدس فيانو الفخمه

(For Rent)

- in Cairo Egypt

ايجار سيارة فاخرة في القاهرة، فقد تكون مرسيدس فيانو موديل 2022 خيارًا رائعًا يعتبر تاجير مرسيدس فيا.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

5/8/2023
Ad Photo: شركة نقل سياحي .ارخص ايجار ميني باص - in Cairo Egypt

شركة نقل سياحي .ارخص ايجار ميني باص

(For Rent)

- in Cairo Egypt

شركة نقل سياحي .ارخص ايجار ميني باص شركة نقل سياحي.ايجار حافلات سياحية ايجار نقل سياحي قائمة 01011.
Location:

Cairo - Egypt

1,200 Pound

5/8/2023
Ad Photo: شركة نقل سياحي اتوبيس مرسيدس 50 - in Cairo Egypt

شركة نقل سياحي اتوبيس مرسيدس 50

(For Rent)

- in Cairo Egypt

تقوم شركة ليموزين مصر بايجار اتوبيسات وسيارات وميكروباصات وخدمات ليموزين علي اوسع نطاق في جمهوريه مص.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

5/8/2023
Ad Photo: شركة نقل سياحي تويوتا كوستر - in Cairo Egypt

شركة نقل سياحي تويوتا كوستر

(For Rent)

- in Cairo Egypt

لذلك نعمل علي تقديم كافة الخدمات الخاصه بالنقل الجماعي ونقل الافراد وخدمات الليموزين علي اجمل مستوي .
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

5/8/2023
Ad Photo: شركة نقل سياحي تويوتا هايس - in Cairo Egypt

شركة نقل سياحي تويوتا هايس

(For Rent)

- in Cairo Egypt

تتميز شركة ليموزين مصر بان لديها اسطول ضخم وهائل بايجار سيارات واتوبيسات سياحية للتنقل والسفر لاي مك.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

5/8/2023
Ad Photo: ايجار مرسيدس E200 -ترانسفير مطار - in Cairo Egypt

ايجار مرسيدس E200 -ترانسفير مطار

(For Rent)

- in Cairo Egypt

ايجار مرسيدس E200 -ترانسفير مطار ايجار مرسيدس بالسائق , 01011322557,ايجار مرسيدس,تاجير سيارات,لتأجير.
Location:

Cairo - Egypt

120 Dollar

5/8/2023
Ad Photo: شركةنقل سياحي.استئجار باص مرسيدس - in Cairo Egypt

شركةنقل سياحي.استئجار باص مرسيدس

(For Rent)

- in Cairo Egypt

استئجر باص مرسيدس فئة 50راكب للرحلات الصيفيه للسفر خارج القاهرة ورحلات (مرسي علم, الاسكندريه, مرسي م.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

5/8/2023
Ad Photo: ايجار هيونداي النترا CN7 - in Cairo Egypt

ايجار هيونداي النترا CN7

(For Rent)

- in Cairo Egypt

ايجار ارخص سياره في مصر هيونداي النترا CN7 بسعر لا يقارن في مصر .هيونداي انترا الشكل الجديد في القا.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

5/8/2023
Ad Photo: خدمه ليموزين مطار في مصر - in Cairo Egypt

خدمه ليموزين مطار في مصر

(For Rent)

- in Cairo Egypt

ايجار ليموزين مطار, ولذلك تستطيع استئجار اي نوع سياره لنقلك من المطار الي اي فندق او مكان او محافظه .
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

5/8/2023
Ad Photo: أرخص ايجار ليموزين فى مصر _ ايجار ليموزين مطارات - in Cairo Egypt

أرخص ايجار ليموزين فى مصر _ ايجار ليموزين مطارات

(For Rent)

- in Cairo Egypt

إذا كنت تسافر بشكل متكرر ، فلا مفر من زيارة مطار القاهرة الدولي. لحسن الحظ ، تقدم شركتنا خدمات ليموز.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

5/8/2023
Ad Photo: أرخص ايجار ليموزين فى مصر _ ايجار ليموزين مطارات - in Cairo Egypt

أرخص ايجار ليموزين فى مصر _ ايجار ليموزين مطارات

(For Rent)

- in Cairo Egypt

إذا كنت تسافر بشكل متكرر ، فلا مفر من زيارة مطار القاهرة الدولي. لحسن الحظ ، تقدم شركتنا خدمات ليموز.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

5/8/2023
Ad Photo: ط§ظٹط¬ط§ط± ط³ظٹط§ط±ط§طھ ظ…ط±ط³ظٹط¯ط³ ظپظٹ ط§ظ„ظ‚ط§ظ‡ط±ط© - in Cairo Egypt

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(For Rent)

- in Cairo Egypt

ليموزين مصر | ايجار ليموزين مرسيدس ايجار مرسيدس في مصر سيارات فاخمه موديل حديث بالسائق إيجار يومي ا.
Location:

Cairo - Egypt

4,000 Pound

5/8/2023
Ad Photo: ليموزين المطار - ايجار سيارات بالسائق من مطار القاهرة - in Cairo Egypt

ليموزين المطار - ايجار سيارات بالسائق من مطار القاهرة

(For Rent)

- in Cairo Egypt

Tourist transport company | إيجار ليموزين تتميز خدمة ليموزين مطار القاهرة شركة كايرو بالعديد من الفو.
Location:

Cairo - Egypt

900 Pound

5/8/2023
Ad Photo: ايجار باص (مرسيدس_شيفورليه_يوتينج) بعروض مميزه - in Cairo Egypt

ايجار باص (مرسيدس_شيفورليه_يوتينج) بعروض مميزه

(For Rent)

- in Cairo Egypt

يمكن تأجير الباص للرحلات داخل القاهره لزياره المعالم الاثريه والاماكن الترفيهيه مع عائلتك واصدقائك ب.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

4/8/2023
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(For Rent)

- in Cairo Egypt

ايجار ليموزين اتوبيس مرسيدس لرحلات لدينا سائقين علي مستوي من الكفاءة والخبرة ودراية واسعة بكافة الطر.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

4/8/2023
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