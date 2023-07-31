ايجار نقل سياحي| اتوبيسات مرسيدس سياحيه|

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Ad Photo: ايجار نقل سياحي| اتوبيسات مرسيدس سياحيه| - in Cairo Egypt

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ايجار ليموزين مصر اتويس سياحي استمتع استئجار اتوبيس لرحلتك او مدرستك او شركتك للسفر والتنقل الجماعي لدينا سائقين علي مستوي من الكفاءة والخبرة ودراية واسعة بكافة الطرق وسيرها كما لدينا جميع انواع الخدمات : نقل الافراد | النقل الجماعي |توصيل واستقبال مطارات|تسفير عملاء |خدمات رجال الاعمال |خدمات ليموزين |تأجير حافلات أجر اتوبيس للرحلات والسفر داخل وخارج القاهرة /
Contact The Advertiser:
Contact Name: asmaasaber
Telephone: 01028403255

Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
Location: عباس العقاد, مدينه نصر- nasercity
Cairo -

Egypt
Ad Information:
Price: 1,000 Pound
Posting Date: 31/7/2023
Ad Number: 2239768
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Ad Photo: ط´ط±ظƒط© ظ†ظ‚ظ„ ط³ظٹط§ط­ظٹ|ط§ظٹط¬ط§ط± ظ…ط±ط³ظٹط¯ط³ ظپظٹط§ظ†ظˆ - in Cairo Egypt

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Ad Photo: ايجار تويوتا كوستر باص 22راكب فى القاهرة - in Cairo Egypt

ايجار تويوتا كوستر باص 22راكب فى القاهرة

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ايجار كوستر,ايجار تويوتا كوستر,ايجار باص كوستر,ايجار اتوبيس كوستر,ايجار باصات كوستر,كوستر للايجار في.
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30/7/2023
Ad Photo: ايجار تويوتا هايس 14 راكب فى القاهرة - in Cairo Egypt

ايجار تويوتا هايس 14 راكب فى القاهرة

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- in Cairo Egypt

ايجار باصات , ايجار باصات , ايجار باصات , ايجار باصات في مصر , ايجار باصات , ايجار باصات سياحية , اي.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

30/7/2023
Ad Photo: ايجار نيسان باترول فى القاهرة - in Cairo Egypt

ايجار نيسان باترول فى القاهرة

(For Rent)

- in Cairo Egypt

تأجير نيسان باترولالطراز الجديد تعتبر سيارة نيسان باترول من أفخم السيارات عالميا التي ترضي جميع الأذ.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

30/7/2023
Ad Photo: ايجارليموزين سيارة كابورليه - in Cairo Egypt

ايجارليموزين سيارة كابورليه

(For Rent)

- in Cairo Egypt

سيارات مرسيدس كابورليه للتاجير للمناسبات السعيده والافراح حيث انها سياره تتمتع بشكل رائع ومبهر على ا.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

30/7/2023
Ad Photo: ايجارنقل سياحي|هيواندي كوستر| - in Cairo Egypt

ايجارنقل سياحي|هيواندي كوستر|

(For Rent)

- in Cairo Egypt

ليموزين مصر تأجير الحافلات المختلفة يتم تحديد سعر الإيجار بناءً على العدد الإجمالي للساعات أو الأيام.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

29/7/2023
Ad Photo: مطلوب اعداد محدوده من السيارات الملاكى للايجار - in Cairo Egypt

مطلوب اعداد محدوده من السيارات الملاكى للايجار

(Rent (Needed))

- in Cairo Egypt

.تعلن شركتنا عن حاجتها لسيارات ملاكى بدون سائق للعمل فى كبرى الشركات بأعلى عائد شهرى حسب نوع وحاله.
Location:

Cairo - Egypt

16,000 Pound

29/7/2023
Ad Photo: ايجار مرسيدس فيانو فى القاهرة - in Cairo Egypt

ايجار مرسيدس فيانو فى القاهرة

(For Rent)

- in Cairo Egypt

سيارات ايجار , سيارات ايجار مدينة نصر , سيارات للايجار , سيارات للايجار القاهرة , ايجار سيارات , بال.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

29/7/2023
Ad Photo: ايجار رنج روفر فى القاهرة - in Cairo Egypt

ايجار رنج روفر فى القاهرة

(For Rent)

- in Cairo Egypt

من تورست لايجار السيارات والنقل السياحي.تأجير رنج روفر لذلك استاجر واحدة من افخم سيارات الدفع الرباع.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

29/7/2023
Ad Photo: ايجار ليموزين| مرسيدس زفاف| - in Cairo Egypt

ايجار ليموزين| مرسيدس زفاف|

(For Rent)

- in Cairo Egypt

تنظيف السيارة من داخل وخارج وتعقيم سيارة كامل لسلامه عملائنا نوفر ليكم سواقين علي اعلي مستوي ذو خبرة.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

29/7/2023
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