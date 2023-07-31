ايجار نقل سياحي| اتوبيسات مرسيدس سياحيه

(For Rent)
|ايجار ليموزين مصر اتويس سياحي استمتع استئجار اتوبيس لرحلتك او مدرستك او شركتك للسفر والتنقل الجماعي لدينا سائقين علي مستوي من الكفاءة والخبرة ودراية واسعة بكافة الطرق وسيرها كما لدينا جميع انواع الخدمات : نقل الافراد | النقل الجماعي |توصيل واستقبال مطارات|تسفير عملاء |خدمات رجال الاعمال |خدمات ليموزين |تأجير حافلات أجر اتوبيس للرحلات والسفر داخل وخارج القاهرة /
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|asmaasaber
|Telephone:
|01028403255
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|Location:
|عباس العقاد, مدينه نصر- nasercity
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|1,000 Pound
|Posting Date:
|31/7/2023
|Ad Number:
|2239768
1,000 Pound
1,000 Pound
9,000 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
16,000 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound