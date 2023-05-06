ايجار ميني فان 7 راكب

(For Rent)
|ايجار هيونداي اتش وان 7 افراد للرحلات وخدمات ليموزين المطار 01119920103 استأجر هيونداي اتش وان لرحلات السخنه والساحل الشمالي والاسكندريه والغردقه وشرم الشيخ ومرسي علم ايجار هيونداي اتش وان سيارة عائلية تكفى 7 اشخاص للتنقلات و المشاوير اليومية استأجر فان اتش وان للاستقبال من مطار القاهرة الدولي و التوصيل لاماكن الاقامة في جميع المحافظات . بالتالي لدينا خدمات التوديع / التوصيل لجميع المطارات في مصر ايجار هيونداى اتش وان,ايجار هيونداي اتش وان,ايجار اتش وان, للحجز والاستعلام :01119920103
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|بسيوني ترافيل
|Telephone:
|01119920103
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|Location:
|ايجار هيونداي اتش وات بافضل الاسعار في مصر- 7 شارع محمد حسن الجمل عباس العقاد مدينة نصر
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|1,800 Pound
|Posting Date:
|6/5/2023
|Ad Number:
|2182718
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