ايجار ميني باص 28 للرحلات

سعة استيعاب كبيرة: إن إيجار ميني باص بسعة 28 راكبًا يتيح نقل عدد كبير من الأشخاص بكل سهولة.01003203210 يعتبر هذا الخيار مثاليًا للرحلات العائلية أو الرحلات السياحية لمجموعات صغيرة أو حتى للموظفين أثناء الرحلات العملية. راحة الركاب: يتميز ميني الباصات بمقاعد مريحة ومجهزة بأنظمة تكييف الهواء للحفاظ على درجة حرارة مثالية داخل الباص. هذا يوفر تجربة مريحة للركاب ويساعدهم على الاسترخاء أثناء الرحلة.