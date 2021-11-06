ايجار ميني باص 28 راكب ليموزين مصر

(للإيجار)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

اليمن (عدن) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: ايجار ميني باص 28 راكب ليموزين مصر - في عدن اليمن

إضغط على الصورة لتكبيرها

السفر مع ليموزين مصر بشكل مختلف وباسعار ليس ليها مثيل وبافضل واقل الاسعار عروض شهر ديسمبر اي رحلة يوم الجمعة خصم 10%علي الرحلات اليومية والسياحية والتنقل الجماعى متاح ميني باصات 28راكب مكيف باسعار تبدأ من 1000 لدينا ايضا اتوبيسات 50راكب اتوبيسات 33 راكب هاي اس 14 راكب موديلات حديثة 2021 #ايجار # تأجير #استئجار #ليموزين # مصر للحجز والاستفسار :01003203210 مواعيد العمل يوميا السبت الي الخميس من الساعة 10ص :6 م والرد علي اي استفسار علي مدار 24 ساعة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: بسمة نبيل
التليفون: 01009915444

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 43 ش المشير أحمد إسماعيل، شيراتون المطار، قسم النزهة، محافظة القاهرة‬- القاهرة -الجيزة
عدن -

اليمن
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 14/12/2021
رقم الإعلان: 2115106
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

اعلانات جديدة

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: ابحث عن عمل في قسم المختبرات (تحاليل طبيه)

ابحث عن عمل في قسم المختبرات (تحاليل طبيه)

(فرصة عمل)

ابحث عن عمل في قسم المختبرات الطبيه ولدي خبره في الصيدله والتمريض ابحث عن عمل يناسب طموحاتي الرجاء .
العنوان:

المحويت - اليمن

150,000 ريال

6/11/2021
صورة الاعلان: ابحث عن عمل في قسم المختبرات الطبيه

ابحث عن عمل في قسم المختبرات الطبيه

(فرصة عمل)

ابحث عن عمل في قسم المختبرات ولدي خبره في قسم التمريض والصيدله التواصل على الرقم التالي 777895406.
العنوان:

المحويت - اليمن

150,000 ريال

6/11/2021
صورة الاعلان: صقرين حره بكامل الاوصاف المطلوبه

صقرين حره بكامل الاوصاف المطلوبه

(للبيع)

فرخين صقور حره لانعرف نوعها بالضبط .يتمتعين بصحه جيده تم اصطيادهن في حال انقضاضها على ارانب بريه.

10,000 دولار

5/11/2021
صورة الاعلان: ساعه لوركس جينيفا الاصلي

ساعه لوركس جينيفا الاصلي

(للبيع)

بل نسبه للسعر افحصها وسعرها بنفسك هديه من الوالد ماركه.
العنوان:

صنعاء - اليمن

5,000 دولار

3/11/2021
صورة الاعلان: مكتب يمن الحضارات لتاجير السيارات لكزز LX

مكتب يمن الحضارات لتاجير السيارات لكزز LX

(للإيجار)

#مكتب_تأجير_سيارات_يمن_الحضارات للاستفسار يمكنكم التواصل على الارقام التالية 774620055 - 770118111 -.
العنوان:

صنعاء - اليمن
القسم: 

200 دولار

20/10/2021
صورة الاعلان: مكتب يمن الحضارات لتاجير السيارات لكزز LX

مكتب يمن الحضارات لتاجير السيارات لكزز LX

(للإيجار)

#مكتب_تأجير_سيارات_يمن_الحضارات للاستفسار يمكنكم التواصل على الارقام التالية 774620055 - 770118111 -.
القسم: 

200 دولار

20/10/2021
صورة الاعلان: مطلوب باص هيس بتقسيط او ايجار

مطلوب باص هيس بتقسيط او ايجار

(مطلوب للإيجار)

مطلوب باص هيس يكون نظيف لشغل في الخط الطويل واسعر يكون حسب النظافه وطريقه الدفع مبلغ مقدم والباقي بت.
العنوان:

إب - اليمن
القسم: 

اتصل

14/10/2021
صورة الاعلان: ساعه براند اتش ماير

ساعه براند اتش ماير

(للبيع)

ذا المنتج بالمخزون غير مستعمل جديد أصلي %100 ساعة يد رجالية برنارد اتش. ماير دريفت غليدير ستيل المط.
العنوان:

إب - اليمن

800 دولار

12/10/2021
صورة الاعلان: ساعه براند اتش ماير

ساعه براند اتش ماير

(للبيع)

ذا المنتج بالمخزون غير مستعمل جديد أصلي %100 ساعة يد رجالية برنارد اتش. ماير دريفت غليدير ستيل المط.
العنوان:

إب - اليمن

800 دولار

12/10/2021
صورة الاعلان: إداري شركة - اداري مدرسة - محاظر جامعي

إداري شركة - اداري مدرسة - محاظر جامعي

(طلب عمل)

محاضر جامعي وأكاديمي متخصص في الإدارة خريج ماجستير وحالياً محظر دكتوراة في الإدارة.
العنوان:

إب - اليمن

1,000 دولار

10/10/2021
صورة الاعلان: يوجد لدي عسل سد يمني عصيمي رقم واحد رقمي

1,000 سعودي

9/10/2021
صورة الاعلان: موقع اعلانيه للاجار

موقع اعلانيه للاجار

(للإيجار)

موقع للاجار في اب تحت المحافظه الحي اراقي.
العنوان:

إب - اليمن

اتصل

21/9/2021
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager