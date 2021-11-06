ايجار ميني باص 28 راكب ليموزين مصر

(للإيجار)
|السفر مع ليموزين مصر بشكل مختلف وباسعار ليس ليها مثيل وبافضل واقل الاسعار عروض شهر ديسمبر اي رحلة يوم الجمعة خصم 10%علي الرحلات اليومية والسياحية والتنقل الجماعى متاح ميني باصات 28راكب مكيف باسعار تبدأ من 1000 لدينا ايضا اتوبيسات 50راكب اتوبيسات 33 راكب هاي اس 14 راكب موديلات حديثة 2021 #ايجار # تأجير #استئجار #ليموزين # مصر للحجز والاستفسار :01003203210 مواعيد العمل يوميا السبت الي الخميس من الساعة 10ص :6 م والرد علي اي استفسار علي مدار 24 ساعة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|بسمة نبيل
|التليفون:
|01009915444
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|العنوان:
|43 ش المشير أحمد إسماعيل، شيراتون المطار، قسم النزهة، محافظة القاهرة- القاهرة -الجيزة
عدن - اليمن
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/12/2021
|رقم الإعلان:
|2115106
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5,000 دولار
200 دولار
200 دولار
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