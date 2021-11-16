ايجار ميني باص 28 راكب

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: ايجار ميني باص 28 راكب - في القاهرة مصر

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ايجار ميني باص 28 راكب للرحلات والسفر لجميع المناطق السياحية والاثرية داخل وخارج القاهرة أقل التكاليف واعلى التقنيات (مكيفات \ مقاعد معقمة ومريحة \ شبكة انترنت \ سائقين محترفين ) استئجار ميني باص الي شرم الشيخ .الغردقة .مرسى مطروح .الاسكندرية .اسوان
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: dohaasamir89@gmail.com
التليفون: 01101555356

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العنوان: اول عباس- مدينة نصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 100 جنيه
تاريخ الإعلان: 16/11/2021
رقم الإعلان: 2111510
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