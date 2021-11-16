(للإيجار)
|ايجار ميني باص 28 راكب للرحلات والسفر لجميع المناطق السياحية والاثرية داخل وخارج القاهرة أقل التكاليف واعلى التقنيات (مكيفات \ مقاعد معقمة ومريحة \ شبكة انترنت \ سائقين محترفين ) استئجار ميني باص الي شرم الشيخ .الغردقة .مرسى مطروح .الاسكندرية .اسوان
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|dohaasamir89@gmail.com
|التليفون:
|01101555356
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|العنوان:
|اول عباس- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|100 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|16/11/2021
|رقم الإعلان:
|2111510
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