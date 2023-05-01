ايجار ميني باص لجميع الرحلات

(For Rent)
|أرخص إيجار ميني باص في مدينه نصر 01101727711 خدمة تأجير حافلات الصغيرة او ايجار ميني باص سياحي توفره شركة رينت باص للنقل السياحي و ايجار السيارات بأقل الأسعار01101727711 يتوفر لدينا كم هائل من الباصات و الحافلات للايجار داخل و خارج القاهرة للرحلات و السفر او للمصايف و توصيل الاشخاص و الافراد الي اي مكان في مصر من القاهرة الي اي محافظة اخري01101727711 contact us :002 01101727711 Website:
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|rent bus
|Telephone:
|01101727711
Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
|Location:
|اول عباس العقاد مدينة نصر- مدينة نصر
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|1,500 Pound
|Posting Date:
|29/4/2023
|Ad Number:
|2180134
(For Rent)- in Cairo Egypt
2,000 Pound
2,000 Pound
1,000 Pound
700 Pound
2,000 Pound
1,200 Pound
1,200 Pound
3,500 Pound
2,500 Pound
2,500 Pound
2,200 Pound
3,000 Pound
800 Pound
Call
Call