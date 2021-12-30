ايجار ميني باص شيفروليه شركات-ايجاراتوبيسات سياحية

(للإيجار)
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|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|sara ghanem
|التليفون:
|01100092199
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|العنوان:
|14 ش شارل ديجول - ش، الجيزة سابقا, l]- جيزة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|12,511 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|30/12/2021
|رقم الإعلان:
|2117243
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